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В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата
В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата - РИА Новости, 17.12.2021
В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата
Военная жандармерия Польши сообщила, что в отношении сбежавшего в Белоруссию из Польши солдата будет возбуждено уголовное дело по статье "дезертирство". РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T22:01
2021-12-17T22:04
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Военная жандармерия Польши сообщила, что в отношении сбежавшего в Белоруссию из Польши солдата будет возбуждено уголовное дело по статье "дезертирство".Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечалось, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь". Министерство обороны Польши сообщило, что командиры сбежавшего в Белоруссию польского солдата были уволены.Источник в польских силовых структурах сообщил РИА Новости, что сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий ушел без оружия.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
https://ria.ru/20211217/polsha-1764276856.html
https://ria.ru/20211212/migranty-1763329432.html
белоруссия
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польша
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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:01 17.12.2021 (обновлено: 22:04 17.12.2021)
 
В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата

Дело по статье "дезертирство" возбудят в Польше против солдата, бежавшего в Белоруссию

© SputnikЭмиль Чечко
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Военная жандармерия Польши сообщила, что в отношении сбежавшего в Белоруссию из Польши солдата будет возбуждено уголовное дело по статье "дезертирство".

"В отношении военнослужащего Эмиля Ч., который самовольно покинул место несения службы, будет проведено расследование по параграфу 3 статьи 339 уголовного кодекса "дезертирство", за что ему грозит от 1 до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении в Twitter жандармерии.

Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечалось, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь". Министерство обороны Польши сообщило, что командиры сбежавшего в Белоруссию польского солдата были уволены.
Источник в польских силовых структурах сообщил РИА Новости, что сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий ушел без оружия.
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Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
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В миреБелоруссияМинскПольшаАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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