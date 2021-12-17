https://ria.ru/20211217/deti-1764293921.html

В России 1,4 миллиона детей из неполных семей получают поддержку

В России 1,4 миллиона детей из неполных семей получают поддержку - РИА Новости, 17.12.2021

В России 1,4 миллиона детей из неполных семей получают поддержку

Адресную поддержку в России получают 1,4 миллиона детей 8-17 лет из неполных семей, сообщила первый замминистра труда социальной защиты Ольга Баталина. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:46

2021-12-17T17:46

2021-12-17T17:46

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

ольга баталина

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Адресную поддержку в России получают 1,4 миллиона детей 8-17 лет из неполных семей, сообщила первый замминистра труда социальной защиты Ольга Баталина.В текущем году по инициативе президента РФ заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Теперь родителям, которые в одиночку воспитывают детей, ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет – в среднем по 5,5 тысяч рублей в месяц.Как отметила замминистра, традиционно проблема неполных семей имеет "такое гендерное, яркое лицо", так как после развода дети часто остаются с матерями."С 1 июля она (адресная поддержка) введена, уже 1,4 миллиона детей в нашей стране получают поддержку такую, она системная, ежемесячная", - сказала Баталина на заседании совета Евразийского женского форума.По ее словам, в целом на текущий момент системной, ежемесячной финансовой поддержкой охвачено 7 миллионов детей, каждый четвертый ребенок в стране.

https://ria.ru/20211214/semi-1763668327.html

https://ria.ru/20210902/deti-1748361932.html

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина, россия