https://ria.ru/20211217/deeskalatsiya-1764326245.html

Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине

Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине - РИА Новости, 17.12.2021

Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергобезопасности и шаги по... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T21:04

2021-12-17T21:04

2021-12-17T21:04

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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергобезопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины.В пятницу в канцелярии британского премьера заявили, что Зеленский и Джонсон в ходе телефонного разговора о ситуации на границе Украины с Россией согласились с необходимостью диалога с РФ.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211217/peskov-1764297893.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/plan-1764325004.html

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