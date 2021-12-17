Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине
Зеленский обсудил с премьером Британии Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергобезопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины.
"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю жесткую и неизменную поддержку Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.
В пятницу в канцелярии британского премьера заявили, что Зеленский и Джонсон в ходе телефонного разговора о ситуации на границе Украины с Россией согласились с необходимостью диалога с РФ.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.