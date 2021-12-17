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США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с Украиной

США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с Украиной - РИА Новости, 17.12.2021

США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с Украиной

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его коллеги по странам "бухарестской девятки" призвали Россию "предпринять... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T02:47

2021-12-17T02:47

2021-12-17T02:47

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его коллеги по странам "бухарестской девятки" призвали Россию "предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной", сообщил Белый дом.В "девятку" входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия."Господин Салливан проинформировал о недавнем общении с российскими официальными лицами и проконсультировался с коллегами по вопросам, важным для трансатлантической безопасности. Господин Салливан и его коллеги подчеркнули необходимость того, чтобы Россия предприняла немедленные шаги по деэскалации ситуации на ее границе с Украиной", - говорится в сообщении Белого дома.Салливан заверил коллег, что США продолжат с ними консультироваться, и все они поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины, уточняется в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211210/nato-1763052499.html

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в мире, словакия, чехия, дмитрий песков, джо байден, нато, россия, джейк салливан