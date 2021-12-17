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Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене приговора
Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене приговора - РИА Новости, 17.12.2021
Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене приговора
Суд в США отказался отменить обвинительный приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, следует из документов, опубликованных в базе судов. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:23
2021-12-17T21:40
сша
мария бутина
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Суд в США отказался отменить обвинительный приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, следует из документов, опубликованных в базе судов."В требовании об отмене приговора отказано", - говорится в решении окружного судьи.Политик, комментируя в Telegram-канале обоснование для отказа в апелляции, где было указано, что "Бутина согласилась и присоединилась к ходатайству властей о высылке, серьезно опровергнув ее утверждение о том, что суд допустил ошибку при вынесении постановления", напомнила, что никогда не хотела ни политубежища в Штатах, ни закрытия дела в обмен на сотрудничество.Летом 2018 года в США была задержана проживающая там гражданка РФ Мария Бутина, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Бутина заявила в суде о своей невиновности. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.
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сша, мария бутина, в мире, россия
17:23 17.12.2021 (обновлено: 21:40 17.12.2021)
 
Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене приговора

Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене обвинительного приговора

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Суд в США отказался отменить обвинительный приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, следует из документов, опубликованных в базе судов.
"В требовании об отмене приговора отказано", - говорится в решении окружного судьи.
Политик, комментируя в Telegram-канале обоснование для отказа в апелляции, где было указано, что "Бутина согласилась и присоединилась к ходатайству властей о высылке, серьезно опровергнув ее утверждение о том, что суд допустил ошибку при вынесении постановления", напомнила, что никогда не хотела ни политубежища в Штатах, ни закрытия дела в обмен на сотрудничество.
"Повторяю для особо тугих: нет, господа из ФБР, я не хотела и не хочу политубежища в США. Я не боялась возвращаться на родину, сколько б вы меня не пугали, и была права. Господам из ЦРУ: нет, я не хотела, чтобы моё дело побыстрее закрыли в обмен на "сотрудничество", - написала она.
Летом 2018 года в США была задержана проживающая там гражданка РФ Мария Бутина, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Бутина заявила в суде о своей невиновности. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.
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