17:23 17.12.2021 (обновлено: 21:40 17.12.2021)
Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене приговора
Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене обвинительного приговора
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Суд в США отказался отменить обвинительный приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, следует из документов, опубликованных в базе судов.
"В требовании об отмене приговора отказано", - говорится в решении окружного судьи.
Политик, комментируя в Telegram-канале обоснование для отказа в апелляции, где было указано, что "Бутина согласилась и присоединилась к ходатайству властей о высылке, серьезно опровергнув ее утверждение о том, что суд допустил ошибку при вынесении постановления", напомнила, что никогда не хотела ни политубежища в Штатах, ни закрытия дела в обмен на сотрудничество.
"Повторяю для особо тугих: нет, господа из ФБР, я не хотела и не хочу политубежища в США. Я не боялась возвращаться на родину, сколько б вы меня не пугали, и была права. Господам из ЦРУ: нет, я не хотела, чтобы моё дело побыстрее закрыли в обмен на "сотрудничество", - написала она.
Летом 2018 года в США была задержана проживающая там гражданка РФ Мария Бутина, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Бутина заявила в суде о своей невиновности. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.