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Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене приговора

Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене приговора - РИА Новости, 17.12.2021

Американский суд отклонил ходатайство Бутиной об отмене приговора

Суд в США отказался отменить обвинительный приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, следует из документов, опубликованных в базе судов. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:23

2021-12-17T17:23

2021-12-17T21:40

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Суд в США отказался отменить обвинительный приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, следует из документов, опубликованных в базе судов."В требовании об отмене приговора отказано", - говорится в решении окружного судьи.Политик, комментируя в Telegram-канале обоснование для отказа в апелляции, где было указано, что "Бутина согласилась и присоединилась к ходатайству властей о высылке, серьезно опровергнув ее утверждение о том, что суд допустил ошибку при вынесении постановления", напомнила, что никогда не хотела ни политубежища в Штатах, ни закрытия дела в обмен на сотрудничество.Летом 2018 года в США была задержана проживающая там гражданка РФ Мария Бутина, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Бутина заявила в суде о своей невиновности. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.

https://ria.ru/20211123/amerika-1760212494.html

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сша, мария бутина, в мире, россия