https://ria.ru/20211217/brakonerstvo-1764150612.html

Камчатского экс-депутата, помимо убийства, обвинили в браконьерстве

Камчатского экс-депутата, помимо убийства, обвинили в браконьерстве - РИА Новости, 17.12.2021

Камчатского экс-депутата, помимо убийства, обвинили в браконьерстве

Бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который ранее признался в случайном убийстве человека, обвиняют также в... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T02:01

2021-12-17T02:01

2021-12-17T09:28

происшествия

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745161582_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_a9d30beeac49bbee0b91fa479d4b26f3.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 дек — РИА Новости. Бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который ранее признался в случайном убийстве человека, обвиняют также в браконьерстве: незадолго до трагического инцидента в тот же день он застрелил медведя, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Камчатскому краю.Ранее Редькин распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Бывшему депутату предъявлено обвинение в убийстве.В следственном управлении уточнили, что вечером 2 августа депутат без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина отстрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотугодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, это крупный размер."Продолжая незаконную охоту на диких животных, переместился на возвышенность, расположенную в районе свалки поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, где через люк транспортного средства, применяя карабин с тепловизионным прицелом, обнаружил вероятную цель для поражения, отображающуюся в виде светлой точки на темном фоне, не исключив для себя возможность выстрела по человеку, произвел в опасном для стрельбы направлении не менее трех прицельных выстрелов металлическими пулями в район свалки по неясно обнаруженной цели", — добавили в следственном управлении, уточнив, что одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в 274 метрах от Редькина собирал металлолом."Вину в совершении незаконной охоты фигурант уголовного дела признал в полном объеме, однако полагает, что смерть мужчины наступила в результате его неосторожных действий. Обвиняемый продолжает по решению суда содержаться под домашним арестом", — уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210811/ubiystvo-1745281125.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия