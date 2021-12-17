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Камчатского экс-депутата, помимо убийства, обвинили в браконьерстве
Камчатского экс-депутата, помимо убийства, обвинили в браконьерстве - РИА Новости, 17.12.2021
Камчатского экс-депутата, помимо убийства, обвинили в браконьерстве
Бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который ранее признался в случайном убийстве человека, обвиняют также в... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T02:01
2021-12-17T09:28
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 дек — РИА Новости. Бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который ранее признался в случайном убийстве человека, обвиняют также в браконьерстве: незадолго до трагического инцидента в тот же день он застрелил медведя, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Камчатскому краю.Ранее Редькин распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Бывшему депутату предъявлено обвинение в убийстве.В следственном управлении уточнили, что вечером 2 августа депутат без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина отстрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотугодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, это крупный размер."Продолжая незаконную охоту на диких животных, переместился на возвышенность, расположенную в районе свалки поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, где через люк транспортного средства, применяя карабин с тепловизионным прицелом, обнаружил вероятную цель для поражения, отображающуюся в виде светлой точки на темном фоне, не исключив для себя возможность выстрела по человеку, произвел в опасном для стрельбы направлении не менее трех прицельных выстрелов металлическими пулями в район свалки по неясно обнаруженной цели", — добавили в следственном управлении, уточнив, что одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в 274 метрах от Редькина собирал металлолом."Вину в совершении незаконной охоты фигурант уголовного дела признал в полном объеме, однако полагает, что смерть мужчины наступила в результате его неосторожных действий. Обвиняемый продолжает по решению суда содержаться под домашним арестом", — уточнили в ведомстве.
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
02:01 17.12.2021 (обновлено: 09:28 17.12.2021)
 
Камчатского экс-депутата, помимо убийства, обвинили в браконьерстве

Камчатского экс-депутата Редькина, помимо убийства человека, обвинили в браконьерстве

© Фото : Законодательное собрание Камчатского краяИгорь Редькин
Игорь Редькин - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Законодательное собрание Камчатского края
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 дек — РИА Новости. Бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который ранее признался в случайном убийстве человека, обвиняют также в браконьерстве: незадолго до трагического инцидента в тот же день он застрелил медведя, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Камчатскому краю.
Ранее Редькин распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Бывшему депутату предъявлено обвинение в убийстве.

"В дополнение к ранее предъявленному обвинению в убийстве мужчины органом следствия Редькину предъявлено обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства, пункты "а", "б" части 1 статьи 258 УК России", – говорится в сообщении ведомства.

В следственном управлении уточнили, что вечером 2 августа депутат без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина отстрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотугодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, это крупный размер.
"Продолжая незаконную охоту на диких животных, переместился на возвышенность, расположенную в районе свалки поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, где через люк транспортного средства, применяя карабин с тепловизионным прицелом, обнаружил вероятную цель для поражения, отображающуюся в виде светлой точки на темном фоне, не исключив для себя возможность выстрела по человеку, произвел в опасном для стрельбы направлении не менее трех прицельных выстрелов металлическими пулями в район свалки по неясно обнаруженной цели", — добавили в следственном управлении, уточнив, что одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в 274 метрах от Редькина собирал металлолом.
"Вину в совершении незаконной охоты фигурант уголовного дела признал в полном объеме, однако полагает, что смерть мужчины наступила в результате его неосторожных действий. Обвиняемый продолжает по решению суда содержаться под домашним арестом", — уточнили в ведомстве.
Игорь Редькин в суде
11 августа, 03:10
Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
 
ПроисшествияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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