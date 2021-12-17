https://ria.ru/20211217/biznes-1764275495.html

Путин обсудил с правительством меры поддержки малого и среднего бизнеса

Путин обсудил с правительством меры поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 17.12.2021

Путин обсудил с правительством меры поддержки малого и среднего бизнеса

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, рассказал, что обсудил с правительством РФ вопросы поддержки в 2022 году малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:38

2021-12-17T16:38

2021-12-17T16:55

россия

экономика

бизнес

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, рассказал, что обсудил с правительством РФ вопросы поддержки в 2022 году малого и среднего бизнеса, который страдает из-за пандемии коронавируса."С правительством уже говорили на этот счет. <...> Я просил коллег из правительства как раз подумать на эту тему. Потому что действительно, я в начале говорил, (идет) борьба с пандемией, ситуация остается сложной, есть определенные ограничения. И мы должны подумать о том, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году", - сказал Путин, отвечая на вопрос из зала о продлении мер поддержки бизнеса в следующем году.

https://ria.ru/20211217/putin-1764245948.html

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россия, экономика, бизнес, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей