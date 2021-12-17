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Силуанов призвал российский бизнес не пополнять казну других государств
Силуанов призвал российский бизнес не пополнять казну других государств - РИА Новости, 17.12.2021
Силуанов призвал российский бизнес не пополнять казну других государств
Использование бизнесом специальных налоговых режимов не должно приводить к тому, что российский бизнес будет пополнять казну других государств в ущерб... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:01
2021-12-17T15:01
2021-12-17T15:01
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
антон силуанов
оэср
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Использование бизнесом специальных налоговых режимов не должно приводить к тому, что российский бизнес будет пополнять казну других государств в ущерб российскому бюджету, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП."Надо с вами договорится, чтобы предприятия платили налоги здесь, в России, чтобы они в рамках этих режимов не пополняли казну других государств. Это принципиальная позиция", – заявил министр.Он напомнил, что ОЭСР сейчас готовит глобальную налоговую реформу, в основе реформы – "два столпа": Pillar-1 и Pillar-2. Первый устанавливает правила налогообложения глобальных цифровых компаний. "Pillar-1 нас не касается", – отметил глава Минфина.При этом Pillar-2, устанавливающий минимальную в 15% ставку налогообложения прибыли международных холдингов, затронет интересы и российского бизнеса. Таким образом, российские холдинги, зарегистрированные в иностранных офшорах, и пользующиеся в России налоговыми льготами, будут вынуждены доплачивать налоги в чужих юрисдикциях."Pillar-2 – это определение минимальной ставки по налогу на прибыль международных компаний, чтобы исключить различные низконалоговые гавани из нашей с вами деятельности, упорядочить налогообложение дивидендов, процентов и роялти. Это, мне кажется, правильное направление", - заявил Силунов.Он напомнил предпринимателям, что власти РФ уже создали в России необходимые условия для перевода бизнеса из зарубежных офшоров в специальные налоговые режимы внутри России.
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экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, антон силуанов, оэср, россия
Силуанов призвал российский бизнес не пополнять казну других государств
Глава Минфина Силуанов: предприятия должны платить налоги в России
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Использование бизнесом специальных налоговых режимов не должно приводить к тому, что российский бизнес будет пополнять казну других государств в ущерб российскому бюджету, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов
, выступая на съезде РСПП
.
"Надо с вами договорится, чтобы предприятия платили налоги здесь, в России
, чтобы они в рамках этих режимов не пополняли казну других государств. Это принципиальная позиция", – заявил министр.
Он напомнил, что ОЭСР
сейчас готовит глобальную налоговую реформу, в основе реформы – "два столпа": Pillar-1 и Pillar-2. Первый устанавливает правила налогообложения глобальных цифровых компаний. "Pillar-1 нас не касается", – отметил глава Минфина.
При этом Pillar-2, устанавливающий минимальную в 15% ставку налогообложения прибыли международных холдингов, затронет интересы и российского бизнеса. Таким образом, российские холдинги, зарегистрированные в иностранных офшорах, и пользующиеся в России налоговыми льготами, будут вынуждены доплачивать налоги в чужих юрисдикциях.
"Pillar-2 – это определение минимальной ставки по налогу на прибыль международных компаний, чтобы исключить различные низконалоговые гавани из нашей с вами деятельности, упорядочить налогообложение дивидендов, процентов и роялти. Это, мне кажется, правильное направление", - заявил Силунов.
Он напомнил предпринимателям, что власти РФ уже создали в России необходимые условия для перевода бизнеса из зарубежных офшоров в специальные налоговые режимы внутри России.