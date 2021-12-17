https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764329642.html

Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО

Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО - РИА Новости, 17.12.2021

Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО

Министры обороны стран Северной Европы и Балтии заявили, что государства Запада ни при каких обстоятельствах не могут согласиться с предложениями России по... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T21:58

2021-12-17T21:58

2021-12-17T21:58

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Министры обороны стран Северной Европы и Балтии заявили, что государства Запада ни при каких обстоятельствах не могут согласиться с предложениями России по гарантиям безопасности в Европе, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Эстонии.Во встрече министров обороны стран Северной Европы и Балтии приняли участие главы военных ведомств Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии."Министры обороны стран Северной Европы и Балтии встретились в пятницу посредством видеомоста и согласились, что Россия представляет наибольшую военную угрозу для Европы. Также министры единодушно считают, что с требованиями Российской Федерации государства Запада не могут согласиться ни при каких условиях",- говорится в сообщении.По данным министерства, глава оборонного ведомства страны Калле Лаанет встретится в понедельник и вторник с коллегами из Польши, Латвии, Литвы и Нидерландов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://ria.ru/20211217/estoniya-1764317432.html

https://ria.ru/20211217/peregovory-1764279989.html

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