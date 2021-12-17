https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764315187.html

Администрация США: ЕС должен участвовать в переговорах по безопасности

Администрация США: ЕС должен участвовать в переговорах по безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

Администрация США: ЕС должен участвовать в переговорах по безопасности

США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность без участия самой Европы, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:26

2021-12-17T19:26

2021-12-17T19:26

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность без участия самой Европы, сказал высокопоставленный представитель американской администрации."Без европейцев мы не будем решать вопросы европейской безопасности", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.

https://ria.ru/20211217/ssha-1764311616.html

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