https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764315187.html
Администрация США: ЕС должен участвовать в переговорах по безопасности
Администрация США: ЕС должен участвовать в переговорах по безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
Администрация США: ЕС должен участвовать в переговорах по безопасности
США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность без участия самой Европы, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:26
2021-12-17T19:26
2021-12-17T19:26
в мире
сша
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_472a582cd4766470c78f631b862e893e.jpg
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность без участия самой Европы, сказал высокопоставленный представитель американской администрации."Без европейцев мы не будем решать вопросы европейской безопасности", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
https://ria.ru/20211217/ssha-1764311616.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56e7ca16e3e2364dbded502e67bd98b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, россия
Администрация США: ЕС должен участвовать в переговорах по безопасности
В администрации США заявили, что не будут обсуждать с Россией безопасность без участия ЕС