https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764306241.html

США готовы обсудить вопросы безопасности с Россией, сообщили СМИ

США готовы обсудить вопросы безопасности с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.12.2021

США готовы обсудить вопросы безопасности с Россией, сообщили СМИ

США готовы обсуждать вопросы безопасности с РФ, скоро свяжутся с Москвой по поводу российского проекта по безопасности. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:39

2021-12-17T18:39

2021-12-17T18:51

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США готовы обсуждать вопросы безопасности с РФ, скоро свяжутся с Москвой по поводу российского проекта по безопасности.Ранее проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности передали Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставила гарантии нерасширения на территорию Украины."Мы готовы обсуждать вопросы безопасности и стратегического значения с Россией. Мы ведем обсуждения с европейскими союзниками и партнерами и скоро свяжемся с российским правительством по поводу следующих шагов", - приводит агентство Рейтер слова должностного лица из Белого дома.

https://ria.ru/20211217/dogovor-1764282190.html

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в мире, сша, россия, москва, нато