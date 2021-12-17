https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764300838.html

Идея системы безопасности может оградить Россию от угроз, заявил Песков

Идея системы безопасности может оградить Россию от угроз, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2021

Идея системы безопасности может оградить Россию от угроз, заявил Песков

Идея системы безопасности может оградить Россию от напряженности на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:16

2021-12-17T18:16

2021-12-17T18:16

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Идея системы безопасности может оградить Россию от напряженности на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости США и НАТО предоставить России гарантии безопасности. Свои предложения Москва передала Вашингтону."Это предложение, которое способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории. Мы начали использовать риторику, которая, казалось, никогда не вернется - "разрядка напряженности" и так далее", - сказал Песков, отметив, что ранее такая риторика использовалась во времена холодной войны.

https://ria.ru/20211217/dogovor-1764282190.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия