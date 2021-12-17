https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764249788.html

В МИД ответили на вопрос о сроках начала переговоров по безопасности

В МИД ответили на вопрос о сроках начала переговоров по безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

В МИД ответили на вопрос о сроках начала переговоров по безопасности

У Москвы есть политическая воля для старта переговоров по гарантиям безопасности, нужно смотреть за реакцией США и НАТО, заявил замглавы российского МИД Сергей... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:54

2021-12-17T14:54

2021-12-17T15:01

в мире

сша

москва

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. У Москвы есть политическая воля для старта переговоров по гарантиям безопасности, нужно смотреть за реакцией США и НАТО, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя сроки запуска переговоров по гарантиям безопасности.Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности."Насколько быстро или медленно - давайте для начала начнем. У нас политическая воля есть. Мы будем смотреть, что с той стороны будет происходить. В принципе вопросы настолько понятны, они столько раз обсуждались, обкатывались на разных площадках, что какой-то технической проблемы отрегулировать это я не вижу", - сказал Рябков на брифинге, посвященном инициативам России по гарантиям безопасности.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Рябков говорил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html

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сша

москва

россия

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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия