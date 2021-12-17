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В МИД допустили, что НАТО затянет рассмотрение предложений по безопасности
В МИД допустили, что НАТО затянет рассмотрение предложений по безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
В МИД допустили, что НАТО затянет рассмотрение предложений по безопасности
Москва допускает, что США и НАТО могут затянуть процесс рассмотрения предложений РФ по безопасности, они большие мастера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:44
2021-12-17T14:44
2021-12-17T14:44
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москва
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россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва допускает, что США и НАТО могут затянуть процесс рассмотрения предложений РФ по безопасности, они большие мастера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ну да, это вполне может быть, но, понимаете, коллеги на том берегу, они вообще большие мастера использовать и тактику, и процедуры, и процессы так, как это нужно для того, чтобы, если им неудобно, содержательно работа не велась", - ответил Рябков в ходе брифинга на вопрос о том, есть ли риск того, что западные партнеры будут намеренно затягивать процесс рассмотрения предложений РФ по гарантиям безопасности.
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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В МИД допустили, что НАТО затянет рассмотрение предложений по безопасности
Замглавы МИД Рябков допустил, что НАТО затянет рассмотрение предложений по безопасности