https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764247871.html

В МИД допустили, что НАТО затянет рассмотрение предложений по безопасности

В МИД допустили, что НАТО затянет рассмотрение предложений по безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

В МИД допустили, что НАТО затянет рассмотрение предложений по безопасности

Москва допускает, что США и НАТО могут затянуть процесс рассмотрения предложений РФ по безопасности, они большие мастера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:44

2021-12-17T14:44

2021-12-17T14:44

в мире

сша

москва

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва допускает, что США и НАТО могут затянуть процесс рассмотрения предложений РФ по безопасности, они большие мастера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ну да, это вполне может быть, но, понимаете, коллеги на том берегу, они вообще большие мастера использовать и тактику, и процедуры, и процессы так, как это нужно для того, чтобы, если им неудобно, содержательно работа не велась", - ответил Рябков в ходе брифинга на вопрос о том, есть ли риск того, что западные партнеры будут намеренно затягивать процесс рассмотрения предложений РФ по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия