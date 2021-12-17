https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764241900.html

В МИД призвали США серьезно отнестись к предложениям по безопасности

В МИД призвали США серьезно отнестись к предложениям по безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

В МИД призвали США серьезно отнестись к предложениям по безопасности

Россия призывает США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:27

2021-12-17T14:27

2021-12-17T14:27

в мире

сша

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия призывает США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы призываем американскую сторону самым серьезным образом отнестись к российской инициативе. Международная обстановка весьма накалена", - заявил Рябков на своем брифинге.Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.

https://ria.ru/20211213/bezopasnost-1763389293.html

сша

россия

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2021

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в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия