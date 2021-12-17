https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764241078.html

"Это не меню": Рябков призвал рассмотреть все предложения по безопасности

"Это не меню": Рябков призвал рассмотреть все предложения по безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

"Это не меню": Рябков призвал рассмотреть все предложения по безопасности

Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, это не меню, где каждый сможет выбрать какой-то пункт, для России важен комплексный и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:26

2021-12-17T14:26

2021-12-17T14:26

в мире

сша

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, это не меню, где каждый сможет выбрать какой-то пункт, для России важен комплексный и всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе. Разные аспекты тревожной ситуации в Европе, Евроатлантике и Евразии в каждом из этих документов отрабатываются по-своему. Нам важен именно комплексный, всеобъемлющий подход к проблемам в сфере безопасности и комплексный, всеобъемлющий характер гарантий безопасности РФ должен быть обеспечен", - сказал он в ходе брифинга.Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.

https://ria.ru/20211217/nato-1764152115.html

сша

россия

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в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия