https://ria.ru/20211217/baza-1764229233.html
Россия предложила США отказаться от создания военных баз в бывшем СССР
Россия предложила США отказаться от создания военных баз в бывшем СССР - РИА Новости, 17.12.2021
Россия предложила США отказаться от создания военных баз в бывшем СССР
РФ предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:52
2021-12-17T13:52
2021-12-17T13:55
сша
ссср
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру, следует из проекта договора о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте МИД РФ."Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество", - говорится в документе.
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сша
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сша, ссср, россия, безопасность
13:52 17.12.2021 (обновлено: 13:55 17.12.2021)
Россия предложила США отказаться от создания военных баз в бывшем СССР
Россия предложила США взять обязательство не создавать военные базы в странах бывшего СССР