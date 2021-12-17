https://ria.ru/20211217/baza-1764229233.html

Россия предложила США отказаться от создания военных баз в бывшем СССР

Россия предложила США отказаться от создания военных баз в бывшем СССР - РИА Новости, 17.12.2021

Россия предложила США отказаться от создания военных баз в бывшем СССР

РФ предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:52

2021-12-17T13:52

2021-12-17T13:55

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россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру, следует из проекта договора о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте МИД РФ."Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211015/mid-1754741087.html

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сша, ссср, россия, безопасность