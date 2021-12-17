МСП Банк поддержит участников проекта "Фермерский островок"
© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, разработал специальный кредитный продукт для сельскохозяйственных кооперативов, которые станут операторами "Фермерских островков" в регионах, сообщает пресс-служба банка.
Первая торговая точка в рамках проекта "Фермерский островок" открылась 17 декабря в Уфе.
По данным банка, заемные средства можно направить на приобретение торгового и холодильного оборудования, специализированного транспорта или для пополнения оборотных средств.
"Сельскохозяйственная отрасль всегда была и остается одним из важнейших направлений. Мы понимаем, что для развития фермерам необходима надежная финансовая поддержка. Наш новый продукт рассчитан на сельхозпроизводителей регионального уровня, которые решили объединиться в сельхозкооператив и продавать свою качественную и экологически чистую продукцию в магазинах федеральных торговых сетей. В МСП Банке уверены в успехе проекта "Фермерский островок" и его востребованности у фермеров в регионах", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Взять кредит сельхозпроизводители-участники проекта могут под поручительство Корпорации МСП и поручительства региональных гарантийных организаций. Для этого предприятиям не требуется залоговое обеспечение.
"Корпорация МСП выступает здесь не просто организатором: мы помогаем найти площадку для размещения "Фермерского островка", договариваемся с сетями об условиях аренды, чтобы они были выгодные для наших предпринимателей, также берем на себя поиск оборудования и создание ритейл-бука, чтобы минимизировать траты на застройку магазина", — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов сказал, что реализация проекта "Фермерский островок" открывает для предпринимателей новые возможности реализации своих товаров.
"Наши фермеры и сельхозкооперативы производят кумыс, корот, казы и масса других молочных, мясных, фруктовых деликатесов. Их сложно поставлять в сети, в основном это штучный товар. Да, мы их реализуем на наших многочисленных ярмарках, выставках, специализированных торговых точках. Но пока всего этого недостаточно, и новый формат фермерских точек в крупных сетевых магазинах, который нам организовала Корпорация МСП, мы встречаем с большим воодушевлением и энтузиазмом", - подчеркнул Фазрахманов, слова которого приводит пресс-служба.