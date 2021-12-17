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МСП Банк поддержит участников проекта "Фермерский островок"
МСП Банк поддержит участников проекта "Фермерский островок" - РИА Новости, 17.12.2021
МСП Банк поддержит участников проекта "Фермерский островок"
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, разработал специальный кредитный продукт для сельскохозяйственных кооперативов, которые станут операторами "Фермерских... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:30
2021-12-17T15:30
мсп банк
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, разработал специальный кредитный продукт для сельскохозяйственных кооперативов, которые станут операторами "Фермерских островков" в регионах, сообщает пресс-служба банка.Первая торговая точка в рамках проекта "Фермерский островок" открылась 17 декабря в Уфе.По данным банка, заемные средства можно направить на приобретение торгового и холодильного оборудования, специализированного транспорта или для пополнения оборотных средств."Сельскохозяйственная отрасль всегда была и остается одним из важнейших направлений. Мы понимаем, что для развития фермерам необходима надежная финансовая поддержка. Наш новый продукт рассчитан на сельхозпроизводителей регионального уровня, которые решили объединиться в сельхозкооператив и продавать свою качественную и экологически чистую продукцию в магазинах федеральных торговых сетей. В МСП Банке уверены в успехе проекта "Фермерский островок" и его востребованности у фермеров в регионах", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Взять кредит сельхозпроизводители-участники проекта могут под поручительство Корпорации МСП и поручительства региональных гарантийных организаций. Для этого предприятиям не требуется залоговое обеспечение."Корпорация МСП выступает здесь не просто организатором: мы помогаем найти площадку для размещения "Фермерского островка", договариваемся с сетями об условиях аренды, чтобы они были выгодные для наших предпринимателей, также берем на себя поиск оборудования и создание ритейл-бука, чтобы минимизировать траты на застройку магазина", — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого цитирует пресс-служба.В свою очередь министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов сказал, что реализация проекта "Фермерский островок" открывает для предпринимателей новые возможности реализации своих товаров.
https://ria.ru/20211216/ekspress-kredit-1764019275.html
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мсп банк, корпорация мсп, россия
15:30 17.12.2021
 

МСП Банк поддержит участников проекта "Фермерский островок"

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, разработал специальный кредитный продукт для сельскохозяйственных кооперативов, которые станут операторами "Фермерских островков" в регионах, сообщает пресс-служба банка.
Первая торговая точка в рамках проекта "Фермерский островок" открылась 17 декабря в Уфе.
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По данным банка, заемные средства можно направить на приобретение торгового и холодильного оборудования, специализированного транспорта или для пополнения оборотных средств.
"Сельскохозяйственная отрасль всегда была и остается одним из важнейших направлений. Мы понимаем, что для развития фермерам необходима надежная финансовая поддержка. Наш новый продукт рассчитан на сельхозпроизводителей регионального уровня, которые решили объединиться в сельхозкооператив и продавать свою качественную и экологически чистую продукцию в магазинах федеральных торговых сетей. В МСП Банке уверены в успехе проекта "Фермерский островок" и его востребованности у фермеров в регионах", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Взять кредит сельхозпроизводители-участники проекта могут под поручительство Корпорации МСП и поручительства региональных гарантийных организаций. Для этого предприятиям не требуется залоговое обеспечение.
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"Корпорация МСП выступает здесь не просто организатором: мы помогаем найти площадку для размещения "Фермерского островка", договариваемся с сетями об условиях аренды, чтобы они были выгодные для наших предпринимателей, также берем на себя поиск оборудования и создание ритейл-бука, чтобы минимизировать траты на застройку магазина", — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов сказал, что реализация проекта "Фермерский островок" открывает для предпринимателей новые возможности реализации своих товаров.
"Наши фермеры и сельхозкооперативы производят кумыс, корот, казы и масса других молочных, мясных, фруктовых деликатесов. Их сложно поставлять в сети, в основном это штучный товар. Да, мы их реализуем на наших многочисленных ярмарках, выставках, специализированных торговых точках. Но пока всего этого недостаточно, и новый формат фермерских точек в крупных сетевых магазинах, который нам организовала Корпорация МСП, мы встречаем с большим воодушевлением и энтузиазмом", - подчеркнул Фазрахманов, слова которого приводит пресс-служба.
 
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