Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/bank-1764158463.html
Центробанк отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино
Центробанк отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино - РИА Новости, 17.12.2021
Центробанк отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино
ЦБ РФ с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум" (город Москва) за расчеты с... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T08:41
2021-12-17T09:15
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум" (город Москва) за расчеты с онлайн-казино, сообщил регулятор."Банк России приказом от 17.12.2021 ... отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Премиум" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Премиум" (ООО). ... НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - говорится в сообщении.Как поясняет ЦБ, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.НКО не является участником системы страхования вкладов, в организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ.
https://ria.ru/20211209/kreditovanie-1762980681.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_e4b3e959cc94226396312ed509c1dbaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, москва
08:41 17.12.2021 (обновлено: 09:15 17.12.2021)
 
Центробанк отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино

Банк России отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум" (город Москва) за расчеты с онлайн-казино, сообщил регулятор.
"Банк России приказом от 17.12.2021 ... отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Премиум" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Премиум" (ООО). ... НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - говорится в сообщении.
Как поясняет ЦБ, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
НКО не является участником системы страхования вкладов, в организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 16:59
Центробанку разработают рекомендации по кредитованию НКО
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
22:58В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения
22:55"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"
22:47Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан
Лента новостейМолния
Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан