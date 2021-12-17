https://ria.ru/20211217/bank-1764158463.html

Центробанк отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино

Центробанк отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино - РИА Новости, 17.12.2021

Центробанк отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино

ЦБ РФ с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум" (город Москва) за расчеты с... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:41

2021-12-17T08:41

2021-12-17T09:15

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум" (город Москва) за расчеты с онлайн-казино, сообщил регулятор."Банк России приказом от 17.12.2021 ... отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Премиум" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Премиум" (ООО). ... НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - говорится в сообщении.Как поясняет ЦБ, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.НКО не является участником системы страхования вкладов, в организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ.

https://ria.ru/20211209/kreditovanie-1762980681.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, москва