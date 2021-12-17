https://ria.ru/20211217/aviakompaniia-1764295336.html

Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных

Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных - РИА Новости, 17.12.2021

Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных

Эксперты проанализировали информацию о европейских авиакомпаниях в первой половине года и составили список самых непунктуальных, сообщает Express. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:25

2021-12-17T19:25

2021-12-17T19:25

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты проанализировали информацию о европейских авиакомпаниях в первой половине года и составили список самых непунктуальных, сообщает Express.В исследование аналитиков Information Design попали и российские перевозчики. Так, возглавила список опаздывающих "Якутия", уровень пунктуальности у нее оказался 0,7 процента. С февраля по июль 2021 года авиакомпания выполнила 5730 рейсов, и только 41 вовремя.Второе место среди непунктуальных заняли "Уральские авиалинии". В первой половине 2021 года компания выполнила 30 000 рейсов, и 47 процентов из них – вовремя. Третьим стал швейцарский чартерный перевозчик Edelweiss Air.В списке непунктуальных оказалась и входящая в группу Lufthansa авиакомпания Swiss, хотя ее рейсы прилетали и вылетали вовремя почти в 62 процентах случаев.В числе лучших перевозчиков, которые практически всегда укладываются в заявленное расписание, оказались Iberia (98,5 процента рейсов вовремя), Norwegian Air Shuttle (94,6 процента) и Vueling (94,4 процента).

https://ria.ru/20200103/1563090819.html

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