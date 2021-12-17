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Туризм
https://ria.ru/20211217/aviakompaniia-1764295336.html
Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных
Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных - РИА Новости, 17.12.2021
Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных
Эксперты проанализировали информацию о европейских авиакомпаниях в первой половине года и составили список самых непунктуальных, сообщает Express. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:25
2021-12-17T19:25
туризм
lufthansa
европа
уральские авиалинии
iberia airlines
якутия (авиакомпания)
новости - туризм
самолеты
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты проанализировали информацию о европейских авиакомпаниях в первой половине года и составили список самых непунктуальных, сообщает Express.В исследование аналитиков Information Design попали и российские перевозчики. Так, возглавила список опаздывающих "Якутия", уровень пунктуальности у нее оказался 0,7 процента. С февраля по июль 2021 года авиакомпания выполнила 5730 рейсов, и только 41 вовремя.Второе место среди непунктуальных заняли "Уральские авиалинии". В первой половине 2021 года компания выполнила 30 000 рейсов, и 47 процентов из них – вовремя. Третьим стал швейцарский чартерный перевозчик Edelweiss Air.В списке непунктуальных оказалась и входящая в группу Lufthansa авиакомпания Swiss, хотя ее рейсы прилетали и вылетали вовремя почти в 62 процентах случаев.В числе лучших перевозчиков, которые практически всегда укладываются в заявленное расписание, оказались Iberia (98,5 процента рейсов вовремя), Norwegian Air Shuttle (94,6 процента) и Vueling (94,4 процента).
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lufthansa , европа, уральские авиалинии, iberia airlines, якутия (авиакомпания), новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, vueling, туризм
19:25 17.12.2021
 
Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных

В Европе представили список самых пунктуальных авиакомпаний и тех, чьи рейсы задерживаются

© Depositphotos / anyaberkutПассажир ожидает в аэропорту
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / anyaberkut
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты проанализировали информацию о европейских авиакомпаниях в первой половине года и составили список самых непунктуальных, сообщает Express.
В исследование аналитиков Information Design попали и российские перевозчики. Так, возглавила список опаздывающих "Якутия", уровень пунктуальности у нее оказался 0,7 процента. С февраля по июль 2021 года авиакомпания выполнила 5730 рейсов, и только 41 вовремя.
Второе место среди непунктуальных заняли "Уральские авиалинии". В первой половине 2021 года компания выполнила 30 000 рейсов, и 47 процентов из них – вовремя.
Третьим стал швейцарский чартерный перевозчик Edelweiss Air.
В списке непунктуальных оказалась и входящая в группу Lufthansa авиакомпания Swiss, хотя ее рейсы прилетали и вылетали вовремя почти в 62 процентах случаев.
В числе лучших перевозчиков, которые практически всегда укладываются в заявленное расписание, оказались Iberia (98,5 процента рейсов вовремя), Norwegian Air Shuttle (94,6 процента) и Vueling (94,4 процента).
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.01.2020
3 января 2020, 13:46Туризм
"Аэрофлот" признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире
 
ТуризмLufthansaЕвропаУральские авиалинииIberia AirlinesЯкутия (авиакомпания)Новости - ТуризмсамолетыавиакомпаниитуристыVuelingТуризм
 
 
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