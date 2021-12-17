https://ria.ru/20211217/aviakompaniia-1764295336.html
Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных
Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных - РИА Новости, 17.12.2021
Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных
Эксперты проанализировали информацию о европейских авиакомпаниях в первой половине года и составили список самых непунктуальных, сообщает Express. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:25
2021-12-17T19:25
2021-12-17T19:25
туризм
lufthansa
европа
уральские авиалинии
iberia airlines
якутия (авиакомпания)
новости - туризм
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/89/1528058981_0:418:4001:2668_1920x0_80_0_0_12515854dc05fff6918cce4e96402678.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты проанализировали информацию о европейских авиакомпаниях в первой половине года и составили список самых непунктуальных, сообщает Express.В исследование аналитиков Information Design попали и российские перевозчики. Так, возглавила список опаздывающих "Якутия", уровень пунктуальности у нее оказался 0,7 процента. С февраля по июль 2021 года авиакомпания выполнила 5730 рейсов, и только 41 вовремя.Второе место среди непунктуальных заняли "Уральские авиалинии". В первой половине 2021 года компания выполнила 30 000 рейсов, и 47 процентов из них – вовремя. Третьим стал швейцарский чартерный перевозчик Edelweiss Air.В списке непунктуальных оказалась и входящая в группу Lufthansa авиакомпания Swiss, хотя ее рейсы прилетали и вылетали вовремя почти в 62 процентах случаев.В числе лучших перевозчиков, которые практически всегда укладываются в заявленное расписание, оказались Iberia (98,5 процента рейсов вовремя), Norwegian Air Shuttle (94,6 процента) и Vueling (94,4 процента).
https://ria.ru/20200103/1563090819.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/89/1528058981_214:0:3771:2668_1920x0_80_0_0_4fb4c40fd0e9a3c3533bba6397816cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lufthansa , европа, уральские авиалинии, iberia airlines, якутия (авиакомпания), новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, vueling, туризм
Российские авиакомпании попали в число самых непунктуальных
В Европе представили список самых пунктуальных авиакомпаний и тех, чьи рейсы задерживаются
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Эксперты проанализировали информацию о европейских авиакомпаниях в первой половине года и составили список самых непунктуальных, сообщает
Express.
В исследование аналитиков Information Design попали и российские перевозчики. Так, возглавила список опаздывающих "Якутия", уровень пунктуальности у нее оказался 0,7 процента. С февраля по июль 2021 года авиакомпания выполнила 5730 рейсов, и только 41 вовремя.
Второе место среди непунктуальных заняли "Уральские авиалинии". В первой половине 2021 года компания выполнила 30 000 рейсов, и 47 процентов из них – вовремя.
Третьим стал швейцарский чартерный перевозчик Edelweiss Air.
В списке непунктуальных оказалась и входящая в группу Lufthansa авиакомпания Swiss, хотя ее рейсы прилетали и вылетали вовремя почти в 62 процентах случаев.
В числе лучших перевозчиков, которые практически всегда укладываются в заявленное расписание, оказались Iberia (98,5 процента рейсов вовремя), Norwegian Air Shuttle (94,6 процента) и Vueling (94,4 процента).