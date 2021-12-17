https://ria.ru/20211217/atr-1764255800.html
Рябков рассказал, к чему приведет появление ракет США в АТР
Рябков рассказал, к чему приведет появление ракет США в АТР - РИА Новости, 17.12.2021
Рябков рассказал, к чему приведет появление ракет США в АТР
Появление американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведёт к изменению позиции Москвы по мораторию на размещение РСМД, заявил замглавы МИД РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:22
2021-12-17T15:22
2021-12-17T15:22
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Появление американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведёт к изменению позиции Москвы по мораторию на размещение РСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Есть ситуация, связанная с нашим давним известным предложением, которое выдвинул президент Путин, и мы сейчас в наших проектах документов к нему вернулись, о взаимном отказе от размещения ударных средств средней и меньшей дальности. У нас действует мораторий в этой сфере и он будет действовать, пока где бы то ни было в мире не появятся аналогичные системы американского производства", - сказал он в ходе брифинга в пятницу."Мы предлагали определенные схемы и их не убираем со стола, как начать движение по этому пути в Европе, хотя сейчас сформулировали их в более общей и обязывающей форме в проектах договоров. Но то же самое относится и к Азии. То направление, где, я думаю, стоит вспомнить контекст и предупредить, что появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось и по каким причинам это бы ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого действующего моратория неизбежно. Потому что такие системы будут представлять и для нас угрозу. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы об этом сказать со всей определенностью", - подчеркнул он.
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азия, москва, сергей рябков, нато, космос - риа наука, атр, россия
Рябков рассказал, к чему приведет появление ракет США в АТР
Рябков: появление ракет США в АТР может изменить российскую позицию по мораторию на РСМД