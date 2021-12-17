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В будущем году впервые в России пройдет выставка работ Арчимбольдо
В будущем году впервые в России пройдет выставка работ Арчимбольдо - РИА Новости, 17.12.2021
В будущем году впервые в России пройдет выставка работ Арчимбольдо
Выставка "Век Арчимбольдо" пройдет в ГМИИ имени Пушкина в 2022 году, в России выставка художника Джузеппе Арчимбольдо проводится впервые, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T06:29
2021-12-17T06:29
2021-12-17T06:29
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Выставка "Век Арчимбольдо" пройдет в ГМИИ имени Пушкина в 2022 году, в России выставка художника Джузеппе Арчимбольдо проводится впервые, сообщает пресс-служба музея."Выставка "Век Арчимбольдо" пройдет в ГМИИ имени Пушкина с 21 ноября 2022 по 19 февраля 2023. Участники проекта – европейские музеи и частные коллекции. В России выставка Арчимбольдо проводится впервые и приобретает особую важность, поскольку произведения художника в собраниях нашей страны отсутствуют, а в мире их сохранились считанные единицы", – говорится в сообщении.По словам представителей пресс-службы, задача выставки – показать работы художника в широком контексте европейской культуры позднего маньеризма рубежа XVI-XVII веков."Творческая разносторонность Арчимбольдо позволяет наглядно продемонстрировать разные грани культуры его времени, в частности, новый тип собирательства, отмеченный особым интересом к утонченным либо редким и странным предметам, а также произведениям прикладного искусства, с которыми тесно связаны рисунки самого мастера", - добавили в пресс-службе.Джузеппе Арчимбольдо принадлежит к числу самых загадочных мастеров рубежа XVI-XVII веков, когда ведущим направлением в западноевропейском искусстве был маньеризм. Художник создал образы, часто называемые ребусами, – олицетворения стихий и аллегории времен года, составленные из элементов реальности.
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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музеи, выставки, новости культуры
В будущем году впервые в России пройдет выставка работ Арчимбольдо
Пушкинский музей в 2022 году впервые в России представит выставку работ Арчимбольдо
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Выставка "Век Арчимбольдо" пройдет в ГМИИ имени Пушкина в 2022 году, в России выставка художника Джузеппе Арчимбольдо проводится впервые, сообщает пресс-служба музея.
"Выставка "Век Арчимбольдо" пройдет в ГМИИ имени Пушкина с 21 ноября 2022 по 19 февраля 2023. Участники проекта – европейские музеи и частные коллекции. В России выставка Арчимбольдо проводится впервые и приобретает особую важность, поскольку произведения художника в собраниях нашей страны отсутствуют, а в мире их сохранились считанные единицы", – говорится в сообщении.
По словам представителей пресс-службы, задача выставки – показать работы художника в широком контексте европейской культуры позднего маньеризма рубежа XVI-XVII веков.
"Творческая разносторонность Арчимбольдо позволяет наглядно продемонстрировать разные грани культуры его времени, в частности, новый тип собирательства, отмеченный особым интересом к утонченным либо редким и странным предметам, а также произведениям прикладного искусства, с которыми тесно связаны рисунки самого мастера", - добавили в пресс-службе.
Джузеппе Арчимбольдо принадлежит к числу самых загадочных мастеров рубежа XVI-XVII веков, когда ведущим направлением в западноевропейском искусстве был маньеризм. Художник создал образы, часто называемые ребусами, – олицетворения стихий и аллегории времен года, составленные из элементов реальности.