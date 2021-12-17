https://ria.ru/20211217/archimbloldo-1764108618.html

В будущем году впервые в России пройдет выставка работ Арчимбольдо

В будущем году впервые в России пройдет выставка работ Арчимбольдо - РИА Новости, 17.12.2021

В будущем году впервые в России пройдет выставка работ Арчимбольдо

Выставка "Век Арчимбольдо" пройдет в ГМИИ имени Пушкина в 2022 году, в России выставка художника Джузеппе Арчимбольдо проводится впервые, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T06:29

2021-12-17T06:29

2021-12-17T06:29

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Выставка "Век Арчимбольдо" пройдет в ГМИИ имени Пушкина в 2022 году, в России выставка художника Джузеппе Арчимбольдо проводится впервые, сообщает пресс-служба музея."Выставка "Век Арчимбольдо" пройдет в ГМИИ имени Пушкина с 21 ноября 2022 по 19 февраля 2023. Участники проекта – европейские музеи и частные коллекции. В России выставка Арчимбольдо проводится впервые и приобретает особую важность, поскольку произведения художника в собраниях нашей страны отсутствуют, а в мире их сохранились считанные единицы", – говорится в сообщении.По словам представителей пресс-службы, задача выставки – показать работы художника в широком контексте европейской культуры позднего маньеризма рубежа XVI-XVII веков."Творческая разносторонность Арчимбольдо позволяет наглядно продемонстрировать разные грани культуры его времени, в частности, новый тип собирательства, отмеченный особым интересом к утонченным либо редким и странным предметам, а также произведениям прикладного искусства, с которыми тесно связаны рисунки самого мастера", - добавили в пресс-службе.Джузеппе Арчимбольдо принадлежит к числу самых загадочных мастеров рубежа XVI-XVII веков, когда ведущим направлением в западноевропейском искусстве был маньеризм. Художник создал образы, часто называемые ребусами, – олицетворения стихий и аллегории времен года, составленные из элементов реальности.

https://ria.ru/20211109/pushkinskiy-1758052861.html

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музеи, выставки, новости культуры