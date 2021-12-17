https://ria.ru/20211217/afganistan-1764170147.html

Россия заинтересована в экономических проектах в Афганистане, заявили в МИД

Россия заинтересована в экономических проектах в Афганистане, заявили в МИД - РИА Новости, 17.12.2021

Россия заинтересована в экономических проектах в Афганистане, заявили в МИД

Россия видит потенциал в экономических проектах в Афганистане, в том числе в сфере железных дорог, однако пока главная цель - установление стабильности в... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:16

2021-12-17T10:16

2021-12-17T10:33

талибан

узбекистан

афганистан

москва

всемирный банк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

азиатский банк развития

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия видит потенциал в экономических проектах в Афганистане, в том числе в сфере железных дорог, однако пока главная цель - установление стабильности в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявлял, что новые власти страны будут приветствовать инвестиции российского бизнеса.Кабулов в свою очередь отметил, что Москва пока не планирует направлять бизнес-делегацию в Афганистан."Чтобы ехать, надо конкретику иметь. Если нас пригласят, наши компании, государственные или частные, например, к реализации газопровода TAPI, трубы поставлять, экспертиза, почему нет? Наша трубная компания с удовольствием заработает на этом. Узбекистан – оттуда есть железная дорога, там наша колея, до Пакистана. Хорошая идея. Но нет ТЭО, обоснования – как, где, сколько. И кто заплатит? Это ведь контракт на суммы не меньше 6-8 миллиардов долларов, и они должны быть гарантированы серьезными институтами типа Всемирного банка, Азиатского банка развития. Вот когда это все будет, тогда можно этим заниматься", - сказал Кабулов.Полный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/salekh-1763540369.html

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талибан, узбекистан, афганистан, москва, всемирный банк, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, азиатский банк развития, россия, дмитрий жирнов