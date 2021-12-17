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Россия заинтересована в экономических проектах в Афганистане, заявили в МИД
Россия заинтересована в экономических проектах в Афганистане, заявили в МИД - РИА Новости, 17.12.2021
Россия заинтересована в экономических проектах в Афганистане, заявили в МИД
Россия видит потенциал в экономических проектах в Афганистане, в том числе в сфере железных дорог, однако пока главная цель - установление стабильности в... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:16
2021-12-17T10:33
талибан
узбекистан
афганистан
москва
всемирный банк
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
азиатский банк развития
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия видит потенциал в экономических проектах в Афганистане, в том числе в сфере железных дорог, однако пока главная цель - установление стабильности в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявлял, что новые власти страны будут приветствовать инвестиции российского бизнеса.Кабулов в свою очередь отметил, что Москва пока не планирует направлять бизнес-делегацию в Афганистан."Чтобы ехать, надо конкретику иметь. Если нас пригласят, наши компании, государственные или частные, например, к реализации газопровода TAPI, трубы поставлять, экспертиза, почему нет? Наша трубная компания с удовольствием заработает на этом. Узбекистан – оттуда есть железная дорога, там наша колея, до Пакистана. Хорошая идея. Но нет ТЭО, обоснования – как, где, сколько. И кто заплатит? Это ведь контракт на суммы не меньше 6-8 миллиардов долларов, и они должны быть гарантированы серьезными институтами типа Всемирного банка, Азиатского банка развития. Вот когда это все будет, тогда можно этим заниматься", - сказал Кабулов.Полный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова &gt;&gt;
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талибан, узбекистан, афганистан, москва, всемирный банк, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, азиатский банк развития, россия, дмитрий жирнов
10:16 17.12.2021 (обновлено: 10:33 17.12.2021)
 
Россия заинтересована в экономических проектах в Афганистане, заявили в МИД

Замир Кабулов: Россия в перспективе заинтересована в экономических проектах в Афганистане

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия видит потенциал в экономических проектах в Афганистане, в том числе в сфере железных дорог, однако пока главная цель - установление стабильности в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявлял, что новые власти страны будут приветствовать инвестиции российского бизнеса.
Кабулов в свою очередь отметил, что Москва пока не планирует направлять бизнес-делегацию в Афганистан.
"Чтобы ехать, надо конкретику иметь. Если нас пригласят, наши компании, государственные или частные, например, к реализации газопровода TAPI, трубы поставлять, экспертиза, почему нет? Наша трубная компания с удовольствием заработает на этом. Узбекистан – оттуда есть железная дорога, там наша колея, до Пакистана. Хорошая идея. Но нет ТЭО, обоснования – как, где, сколько. И кто заплатит? Это ведь контракт на суммы не меньше 6-8 миллиардов долларов, и они должны быть гарантированы серьезными институтами типа Всемирного банка, Азиатского банка развития. Вот когда это все будет, тогда можно этим заниматься", - сказал Кабулов.
"Да, он (проект) полезен для Афганистана, потому что сотни тысяч людей с семьями будут "при деле", а не воевать и не в беженцев превращаться. Вот с этой точки зрения это полезный проект. Но сейчас главный вопрос – достижение устойчивой стабильности. Это приоритет", - подчеркнул российский дипломат.
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 19:06В мире
Салех заявил, что в финансовых проблемах Афганистана виноваты талибы
Полный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова >>
 
ТалибанУзбекистанАфганистанМоскваВсемирный банкМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир КабуловАзиатский банк развитияРоссияДмитрий Жирнов
 
 
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