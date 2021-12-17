https://ria.ru/20211217/afganistan-1764163112.html
МИД России предупредил о сотнях тысяч афганцев, готовых сбежать в Европу
МИД России предупредил о сотнях тысяч афганцев, готовых сбежать в Европу - РИА Новости, 17.12.2021
МИД России предупредил о сотнях тысяч афганцев, готовых сбежать в Европу
Сотни тысяч афганцев попытаются бежать в Европу, если не удастся предотвратить экономический и гуманитарный кризис, заявил спецпредставитель президента,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:35
2021-12-17T09:35
2021-12-17T11:12
в мире
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афганистан
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россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сотни тысяч афганцев попытаются бежать в Европу, если не удастся предотвратить экономический и гуманитарный кризис, заявил спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.После того как талибы взяли Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, также страну отключили от системы платежей SWIFT."Давайте размораживать афганские деньги. Надо сделать все, чтобы не было нужды сотням тысяч афганских семей покидать страну — надо им помогать, чтобы они не пытались через все границы, где их обирают, прорваться в Европу, потому что они все равно прорвутся", — добавил дипломат.В конце лета на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в республике и объявили окончание двадцатилетней войны, через месяц под их контроль перешла последняя мятежная провинция Панджшер.В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Следом наступил гуманитарный и экономический кризис.В сентябре "Талибан"* назначил временное правительство, куда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из них включены в санкционные списки ООН и США.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм.Полный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова >>
https://ria.ru/20211217/swift-1764162432.html
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в мире, талибан, азия, европа, афганистан, замир кабулов, кабул, россия
09:35 17.12.2021 (обновлено: 11:12 17.12.2021)
МИД России предупредил о сотнях тысяч афганцев, готовых сбежать в Европу
Замир Кабулов: сотни тысяч афганцев попытаются бежать в Европу уже этой зимой