Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/aeroflot-1764323614.html
Global Traveler назвал Аэрофлот лучшей авиакомпанией Восточной Европы
Global Traveler назвал Аэрофлот лучшей авиакомпанией Восточной Европы - РИА Новости, 17.12.2021
Global Traveler назвал Аэрофлот лучшей авиакомпанией Восточной Европы
Аэрофлот удостоен престижной премии "Выбор читателей GT" (GT Tested Reader Survey Awards) в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Ежегодная награда... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:38
2021-12-17T20:38
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_177578e9c69dfa8d3e7eb249f129b269.jpg
МОСКВА, 17 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот удостоен престижной премии "Выбор читателей GT" (GT Tested Reader Survey Awards) в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Ежегодная награда присуждена ведущему российскому перевозчику во второй раз подряд.Учредитель самой авторитетной награды западного полушария в области деловых путешествий — американский отраслевой журнал Global Traveler. В 2021 году респектабельное издание вручило награды лучшим представителям туристической отрасли в 18-й раз.Наградная программа включает десятки номинаций. Лучших из лучших путём голосования определяют потребители премиальных туристических услуг. Открытый опрос проводился с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года по подписным экземплярам журнала, а также в режиме онлайн на сайте Global Traveler. В голосовании приняли участие более 22 тысяч читателей.В этом году премией журнала были отмечены такие глобальные лидеры в области сервиса, как Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates, Korean Air, United Airlines.Аудитория американского издания насчитывает почти 550 тысяч читателей из числа часто путешествующих жителей США. Каждый читатель журнала в среднем совершает девять перелётов по стране в год, 93% постоянно путешествуют за границу в основном в первом и бизнес-классе.Сервис Аэрофлота ранее получал высокую оценку Global Traveler. Аэрофлот дважды входил в число глобальных авиакомпаний с лучшими напитками на борту по итогам конкурса "Вина на крыле", а кухня на борту была отмечена в глобальном топ-10 журнала.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5145c8d918fb20dae730e37d15eac730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
20:38 17.12.2021
 

Global Traveler назвал Аэрофлот лучшей авиакомпанией Восточной Европы

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот удостоен престижной премии "Выбор читателей GT" (GT Tested Reader Survey Awards) в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Ежегодная награда присуждена ведущему российскому перевозчику во второй раз подряд.
Учредитель самой авторитетной награды западного полушария в области деловых путешествий — американский отраслевой журнал Global Traveler. В 2021 году респектабельное издание вручило награды лучшим представителям туристической отрасли в 18-й раз.
Наградная программа включает десятки номинаций. Лучших из лучших путём голосования определяют потребители премиальных туристических услуг. Открытый опрос проводился с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года по подписным экземплярам журнала, а также в режиме онлайн на сайте Global Traveler. В голосовании приняли участие более 22 тысяч читателей.
В этом году премией журнала были отмечены такие глобальные лидеры в области сервиса, как Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates, Korean Air, United Airlines.
Аудитория американского издания насчитывает почти 550 тысяч читателей из числа часто путешествующих жителей США. Каждый читатель журнала в среднем совершает девять перелётов по стране в год, 93% постоянно путешествуют за границу в основном в первом и бизнес-классе.
Сервис Аэрофлота ранее получал высокую оценку Global Traveler. Аэрофлот дважды входил в число глобальных авиакомпаний с лучшими напитками на борту по итогам конкурса "Вина на крыле", а кухня на борту была отмечена в глобальном топ-10 журнала.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
22:58В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения
22:55"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"
22:47Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан
Лента новостейМолния
Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан