https://ria.ru/20211217/aeroflot-1764323614.html

Global Traveler назвал Аэрофлот лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Global Traveler назвал Аэрофлот лучшей авиакомпанией Восточной Европы - РИА Новости, 17.12.2021

Global Traveler назвал Аэрофлот лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Аэрофлот удостоен престижной премии "Выбор читателей GT" (GT Tested Reader Survey Awards) в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Ежегодная награда... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:38

2021-12-17T20:38

2021-12-17T20:38

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МОСКВА, 17 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот удостоен престижной премии "Выбор читателей GT" (GT Tested Reader Survey Awards) в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Ежегодная награда присуждена ведущему российскому перевозчику во второй раз подряд.Учредитель самой авторитетной награды западного полушария в области деловых путешествий — американский отраслевой журнал Global Traveler. В 2021 году респектабельное издание вручило награды лучшим представителям туристической отрасли в 18-й раз.Наградная программа включает десятки номинаций. Лучших из лучших путём голосования определяют потребители премиальных туристических услуг. Открытый опрос проводился с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года по подписным экземплярам журнала, а также в режиме онлайн на сайте Global Traveler. В голосовании приняли участие более 22 тысяч читателей.В этом году премией журнала были отмечены такие глобальные лидеры в области сервиса, как Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates, Korean Air, United Airlines.Аудитория американского издания насчитывает почти 550 тысяч читателей из числа часто путешествующих жителей США. Каждый читатель журнала в среднем совершает девять перелётов по стране в год, 93% постоянно путешествуют за границу в основном в первом и бизнес-классе.Сервис Аэрофлота ранее получал высокую оценку Global Traveler. Аэрофлот дважды входил в число глобальных авиакомпаний с лучшими напитками на борту по итогам конкурса "Вина на крыле", а кухня на борту была отмечена в глобальном топ-10 журнала.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы