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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211216/zorro-1763819438.html
Стало известно, кто сыграет Зорро в новом сериале о "герое в маске"
Стало известно, кто сыграет Зорро в новом сериале о "герое в маске" - РИА Новости, 16.12.2021
Стало известно, кто сыграет Зорро в новом сериале о "герое в маске"
Уилмер Вальдеррама сыграет дона Диего де ла Вега и его альтер эго Зорро в новом сериале Disney о знаменитом "герое в маске", сообщает Collider. Он же станет... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T01:50
2021-12-16T01:50
культура
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Уилмер Вальдеррама сыграет дона Диего де ла Вега и его альтер эго Зорро в новом сериале Disney о знаменитом "герое в маске", сообщает Collider. Он же станет исполнительным продюсером шоу. Проект с участием Вальдеррамы — переосмысление многосерийного вестерна с Гаем Уильямсоном в главной роли, выходившего с 1957 по 1959 год. События в нем разворачивались в XIX веке. Титульным персонажем был наследник богатого землевладельца. Он мастерски владел шпагой и использовал свои навыки, чтобы защищать жителей деревни от злодеев."В моем детстве Зорро был единственным персонажем, благодаря которому, я, как латиноамериканец, чувствовал, что смогу стать героем. Сейчас я несу ответственность за те проекты, которые помогаю воплощать. Быть партнером Disney, через 60 лет вернуть на экраны Зорро, стать частью наследия, чтобы и другие дети поняли, что и они могут быть героями своих собственных историй, — это исполнившаяся мечта", — признается Уилмер. Вальдеррама получил известность благодаря роли в сериале "От заката до рассвета". Пока не сообщалось, когда сериал выйдет в эфир.
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новости культуры, кино и сериалы
01:50 16.12.2021
 
Стало известно, кто сыграет Зорро в новом сериале о "герое в маске"

Уилмер Вальдеррама сыграет Зорро в новом сериале о "герое в маске"

© AFP 2021 / Rich FuryАктер Уилмер Вальдеррама
Актер Уилмер Вальдеррама - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / Rich Fury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Уилмер Вальдеррама сыграет дона Диего де ла Вега и его альтер эго Зорро в новом сериале Disney о знаменитом "герое в маске", сообщает Collider. Он же станет исполнительным продюсером шоу.
Проект с участием Вальдеррамы — переосмысление многосерийного вестерна с Гаем Уильямсоном в главной роли, выходившего с 1957 по 1959 год. События в нем разворачивались в XIX веке. Титульным персонажем был наследник богатого землевладельца. Он мастерски владел шпагой и использовал свои навыки, чтобы защищать жителей деревни от злодеев.
"В моем детстве Зорро был единственным персонажем, благодаря которому, я, как латиноамериканец, чувствовал, что смогу стать героем. Сейчас я несу ответственность за те проекты, которые помогаю воплощать. Быть партнером Disney, через 60 лет вернуть на экраны Зорро, стать частью наследия, чтобы и другие дети поняли, что и они могут быть героями своих собственных историй, — это исполнившаяся мечта", — признается Уилмер.
Вальдеррама получил известность благодаря роли в сериале "От заката до рассвета".
Пока не сообщалось, когда сериал выйдет в эфир.
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