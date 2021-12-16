https://ria.ru/20211216/zorro-1763819438.html

Стало известно, кто сыграет Зорро в новом сериале о "герое в маске"

Стало известно, кто сыграет Зорро в новом сериале о "герое в маске" - РИА Новости, 16.12.2021

Стало известно, кто сыграет Зорро в новом сериале о "герое в маске"

Уилмер Вальдеррама сыграет дона Диего де ла Вега и его альтер эго Зорро в новом сериале Disney о знаменитом "герое в маске", сообщает Collider. Он же станет... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T01:50

2021-12-16T01:50

2021-12-16T01:50

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Уилмер Вальдеррама сыграет дона Диего де ла Вега и его альтер эго Зорро в новом сериале Disney о знаменитом "герое в маске", сообщает Collider. Он же станет исполнительным продюсером шоу. Проект с участием Вальдеррамы — переосмысление многосерийного вестерна с Гаем Уильямсоном в главной роли, выходившего с 1957 по 1959 год. События в нем разворачивались в XIX веке. Титульным персонажем был наследник богатого землевладельца. Он мастерски владел шпагой и использовал свои навыки, чтобы защищать жителей деревни от злодеев."В моем детстве Зорро был единственным персонажем, благодаря которому, я, как латиноамериканец, чувствовал, что смогу стать героем. Сейчас я несу ответственность за те проекты, которые помогаю воплощать. Быть партнером Disney, через 60 лет вернуть на экраны Зорро, стать частью наследия, чтобы и другие дети поняли, что и они могут быть героями своих собственных историй, — это исполнившаяся мечта", — признается Уилмер. Вальдеррама получил известность благодаря роли в сериале "От заката до рассвета". Пока не сообщалось, когда сериал выйдет в эфир.

https://ria.ru/20211214/serialy-1763524148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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