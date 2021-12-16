https://ria.ru/20211216/zhkkh-1764013010.html

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в Подмосковье составляет 98%

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в Подмосковье составляет 98% - РИА Новости, 16.12.2021

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в Подмосковье составляет 98%

Собираемость платежей по услугам ЖКХ в Подмосковье составляет 98%, сообщил на пресс-конференции в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Московской... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:01

2021-12-16T12:01

2021-12-16T12:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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КРАСНОГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Собираемость платежей по услугам ЖКХ в Подмосковье составляет 98%, сообщил на пресс-конференции в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский."Хотелось бы поблагодарить жителей Подмосковье за понимание того, что без платежей развитие сферы и инфраструктуры ЖКХ невозможно. По собираемости платежей мы находимся примерно на показателях прошлого года и может даже чуть-чуть лучше. Это 97-98%", - сказал Велиховский.Он добавил, что итоговые цифры будут подведены в январе 2022 года.

https://ria.ru/20211216/remont-1764011493.html

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московская область (подмосковье), жкх