Власти Пермского края на время лечения обеспечат жильем онкобольных детей
ПЕРМЬ, 16 дек – РИА Новости. Детям с онкопатологией из Пермского края, проходящим лечение в дневном стационаре Краевой детской клинической больницы (КДКБ), со следующего года будет бесплатно предоставляться жилье, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"С 2022 года детям из Пермского края, лечащимся в дневном стационаре КДКБ, будет предоставляться временное жилье", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе губернатора региона, в онкогематологическом центре Краевой детской клинической больницы функционирует дневной стационар, рассчитанный на лечение или обследование 31 пациента. Подобное отделение на 10 коек действует также при поликлинике. "В этих подразделениях лечатся около 80% пациентов из города Перми и 20% – из территорий Пермского края. Это дети с подозрением на злокачественную опухоль, с острыми лейкозами, лимфопролиферативными заболеваниями, которые не нуждаются в круглосуточном врачебном наблюдении. Как правило, пребывание в дневном стационаре рассчитано на 12 дней. На это время иногородние родители вынуждены арендовать жилье для себя и ребенка, а это не каждой семье по карману", – цитирует пресс-служба губернатора главного врача КДКБ Дмитрия Антонова.
По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина иногородние пациенты клиники будут размещаться в гостиницах бесплатно, за счет бюджетных средств.
"Оказание каждому жителю региона качественной медицинской помощи – одна из наших главных задач. Мы стараемся обеспечивать больницы высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием. Но и само лечение должно проходить в удобной, комфортной и безопасной обстановке. Это особенно важно, когда речь идет о детях", – подчеркнул губернатор Махонин.