https://ria.ru/20211216/zemletryasenie-1763976282.html

В море Банда произошло землетрясение магнитудой 5,7

В море Банда произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 16.12.2021

В море Банда произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в море Банда в районе Восточного Тимора, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:36

2021-12-16T08:36

2021-12-16T08:36

в мире

восточный тимор

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в море Банда в районе Восточного Тимора, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 4.26 по времени UTC (7.26 мск). Эпицентр располагался в 245 километрах северо-восточнее города Лоспалос с населением около 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 15,1 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20211214/zemletryasenie-1763595462.html

восточный тимор

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в мире, восточный тимор