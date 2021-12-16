https://ria.ru/20211216/zemletryasenie-1763976282.html
В море Банда произошло землетрясение магнитудой 5,7
В море Банда произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 16.12.2021
В море Банда произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в море Банда в районе Восточного Тимора, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:36
2021-12-16T08:36
2021-12-16T08:36
в мире
восточный тимор
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в море Банда в районе Восточного Тимора, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 4.26 по времени UTC (7.26 мск). Эпицентр располагался в 245 километрах северо-восточнее города Лоспалос с населением около 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 15,1 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20211214/zemletryasenie-1763595462.html
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в мире, восточный тимор
В море Банда произошло землетрясение магнитудой 5,7
В море Банда у Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,7