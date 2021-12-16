https://ria.ru/20211216/zelenskiy-1764096395.html

Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией

Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией - РИА Новости, 16.12.2021

Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с РФ из-за вероятности большого числа жертв, по его словам, он верит в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:32

2021-12-16T17:32

2021-12-16T17:32

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КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с РФ из-за вероятности большого числа жертв, по его словам, он верит в дипломатическое решение разногласий между Москвой и Киевом.Зеленский в четверг провел встречу в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."У нас есть только один формат в случае эскалации со стороны РФ… То, что я слышу – большинство стран Европейского Союза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высока. Но никто не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не желает. Украина точно этого не хочет. Я не уверен, что все лидеры Европы одинаково понимают (эту ситуацию – ред.), потому что не все лидеры, к сожалению, одинаково понимают в целом, что происходит на наших границах", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом."Потому что людей будут терять и они (РФ – ред.). Не дай бог. Все-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров", - цитирует Зеленского его пресс-служба.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764071147.html

https://ria.ru/20211216/donbass-1764059695.html

https://ria.ru/20211216/voennye-1764035999.html

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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия