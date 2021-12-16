Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией
Зеленский заявил, что верит в дипломатическое решение разногласий между Москвой и Киевом
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с РФ из-за вероятности большого числа жертв, по его словам, он верит в дипломатическое решение разногласий между Москвой и Киевом.
Зеленский в четверг провел встречу в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"У нас есть только один формат в случае эскалации со стороны РФ… То, что я слышу – большинство стран Европейского Союза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высока. Но никто не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не желает. Украина точно этого не хочет. Я не уверен, что все лидеры Европы одинаково понимают (эту ситуацию – ред.), потому что не все лидеры, к сожалению, одинаково понимают в целом, что происходит на наших границах", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.
"Потому что людей будут терять и они (РФ – ред.). Не дай бог. Все-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.