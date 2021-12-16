https://ria.ru/20211216/zdorove-1764079158.html

Любимое россиянами лекарство оказалось смертельно опасным

Названо опасное для здоровья популярное лекарство - РИА Новости, 16.12.2021

Любимое россиянами лекарство оказалось смертельно опасным

врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина". РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:28

2021-12-16T16:28

2021-12-16T16:28

здоровье - общество

евгений комаровский

азизхон аскаров

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Многие пожилые люди ошибочно полагают, что прием капель помогает справиться с болями в сердце, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина".По его словам, на самом деле, при таком отношении к недугу риск смертельно опасных последствий возрастает в разы: содержащиеся в "сердечных каплях" успокаивающие компоненты лишь притупляют боль, но не защищают от инфаркта или инсульта."У человека болит сердце. Этому человеку надо поставить диагноз. Надо определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца. То есть его надо нормально обследовать, после чего дать нормальные рекомендации: по образу жизни, по физическим нагрузкам, по питанию", — объяснил Комаровский, отметив, что во многих странах от подобных препаратов давно отказались и их нет в протоколах лечения.Ранее кардиолог Азизхон Аскаров рассказал о симптомах инфаркта головного мозга, появляющихся за час до приступа. Специалист призвал обратить внимание на такие признаки, как сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. Эти симптомы сигнализируют о закупорке артерии и скором инфаркте.

https://ria.ru/20211015/lekarstva-1754823947.html

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здоровье - общество, евгений комаровский, азизхон аскаров