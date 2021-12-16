Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/zdorove-1764079158.html
Любимое россиянами лекарство оказалось смертельно опасным
Названо опасное для здоровья популярное лекарство - РИА Новости, 16.12.2021
Любимое россиянами лекарство оказалось смертельно опасным
врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:28
2021-12-16T16:28
здоровье - общество
евгений комаровский
азизхон аскаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_0:17:1999:1141_1920x0_80_0_0_c4ab20f1a01a128d677abe5bc529ca7a.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Многие пожилые люди ошибочно полагают, что прием капель помогает справиться с болями в сердце, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина".По его словам, на самом деле, при таком отношении к недугу риск смертельно опасных последствий возрастает в разы: содержащиеся в "сердечных каплях" успокаивающие компоненты лишь притупляют боль, но не защищают от инфаркта или инсульта."У человека болит сердце. Этому человеку надо поставить диагноз. Надо определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца. То есть его надо нормально обследовать, после чего дать нормальные рекомендации: по образу жизни, по физическим нагрузкам, по питанию", — объяснил Комаровский, отметив, что во многих странах от подобных препаратов давно отказались и их нет в протоколах лечения.Ранее кардиолог Азизхон Аскаров рассказал о симптомах инфаркта головного мозга, появляющихся за час до приступа. Специалист призвал обратить внимание на такие признаки, как сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. Эти симптомы сигнализируют о закупорке артерии и скором инфаркте.
https://ria.ru/20211015/lekarstva-1754823947.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_141:0:1885:1308_1920x0_80_0_0_b4a2d4d463fd4be648a41750693acb30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, евгений комаровский, азизхон аскаров
16:28 16.12.2021
 
Названо опасное для здоровья популярное лекарство

Врач Комаровский призвал отказаться от приема капель при болях в сердце

© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Многие пожилые люди ошибочно полагают, что прием капель помогает справиться с болями в сердце, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина".
По его словам, на самом деле, при таком отношении к недугу риск смертельно опасных последствий возрастает в разы: содержащиеся в "сердечных каплях" успокаивающие компоненты лишь притупляют боль, но не защищают от инфаркта или инсульта.
"У человека болит сердце. Этому человеку надо поставить диагноз. Надо определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца. То есть его надо нормально обследовать, после чего дать нормальные рекомендации: по образу жизни, по физическим нагрузкам, по питанию", — объяснил Комаровский, отметив, что во многих странах от подобных препаратов давно отказались и их нет в протоколах лечения.
Ранее кардиолог Азизхон Аскаров рассказал о симптомах инфаркта головного мозга, появляющихся за час до приступа. Специалист призвал обратить внимание на такие признаки, как сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. Эти симптомы сигнализируют о закупорке артерии и скором инфаркте.
Покупательница в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 22:34
Утвержден перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт
 
Здоровье - ОбществоЕвгений КомаровскийАзизхон Аскаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с Украиной
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
Лента новостейМолния
США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с УкраинойНутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса