https://ria.ru/20211216/zdorove-1764079158.html
Любимое россиянами лекарство оказалось смертельно опасным
Названо опасное для здоровья популярное лекарство - РИА Новости, 16.12.2021
Любимое россиянами лекарство оказалось смертельно опасным
врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:28
2021-12-16T16:28
2021-12-16T16:28
здоровье - общество
евгений комаровский
азизхон аскаров
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Многие пожилые люди ошибочно полагают, что прием капель помогает справиться с болями в сердце, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина".По его словам, на самом деле, при таком отношении к недугу риск смертельно опасных последствий возрастает в разы: содержащиеся в "сердечных каплях" успокаивающие компоненты лишь притупляют боль, но не защищают от инфаркта или инсульта."У человека болит сердце. Этому человеку надо поставить диагноз. Надо определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца. То есть его надо нормально обследовать, после чего дать нормальные рекомендации: по образу жизни, по физическим нагрузкам, по питанию", — объяснил Комаровский, отметив, что во многих странах от подобных препаратов давно отказались и их нет в протоколах лечения.Ранее кардиолог Азизхон Аскаров рассказал о симптомах инфаркта головного мозга, появляющихся за час до приступа. Специалист призвал обратить внимание на такие признаки, как сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. Эти симптомы сигнализируют о закупорке артерии и скором инфаркте.
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здоровье - общество, евгений комаровский, азизхон аскаров
Названо опасное для здоровья популярное лекарство
Врач Комаровский призвал отказаться от приема капель при болях в сердце
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Многие пожилые люди ошибочно полагают, что прием капель помогает справиться с болями в сердце, заявил
врач и телеведущий Евгений Комаровский
в эфире канала "Украина"
.
По его словам, на самом деле, при таком отношении к недугу риск смертельно опасных последствий возрастает в разы: содержащиеся в "сердечных каплях" успокаивающие компоненты лишь притупляют боль, но не защищают от инфаркта или инсульта.
"У человека болит сердце. Этому человеку надо поставить диагноз. Надо определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца. То есть его надо нормально обследовать, после чего дать нормальные рекомендации: по образу жизни, по физическим нагрузкам, по питанию", — объяснил Комаровский, отметив, что во многих странах от подобных препаратов давно отказались и их нет в протоколах лечения.
Ранее кардиолог Азизхон Аскаров
рассказал о симптомах инфаркта головного мозга, появляющихся за час до приступа. Специалист призвал обратить внимание на такие признаки, как сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. Эти симптомы сигнализируют о закупорке артерии и скором инфаркте.