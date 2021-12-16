https://ria.ru/20211216/zarplata-1764121574.html

ФосАгро проиндексирует зарплату работников с февраля будущего года

ФосАгро проиндексирует зарплату работников с февраля будущего года - РИА Новости, 16.12.2021

ФосАгро проиндексирует зарплату работников с февраля будущего года

ФосАгро с 1 февраля 2022 года проиндексирует заработные платы работников предприятий группы на 12 процентов, сообщает пресс-служба компании.. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:38

2021-12-16T19:38

2021-12-16T19:38

новости компаний - экономика

фосагро

андрей гурьев

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ФосАгро с 1 февраля 2022 года проиндексирует заработные платы работников предприятий группы на 12 процентов, сообщает пресс-служба компании..На предприятиях Группы "ФосАгро" работают более 18 тысяч человек. 1 сентября этого года заработные платы производственного персонала группы уже были проиндексированы на 4 процента, а административно-управленческого персонала – на 3 процента."ФосАгро в целом и каждое из предприятий группы входят в число лучших работодателей в своих регионах присутствия. Мы создаём комфортные безопасные условия труда и гарантируем конкурентную и достойную заработную плату. Решение об индексации заработных плат позволит укрепить материальное благополучие наших работников, послужит стимулом к повышению эффективности труда", – отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

https://ria.ru/20211022/fosagro-1755739806.html

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новости компаний - экономика, фосагро, андрей гурьев