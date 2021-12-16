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ФосАгро проиндексирует зарплату работников с февраля будущего года
ФосАгро проиндексирует зарплату работников с февраля будущего года - РИА Новости, 16.12.2021
ФосАгро проиндексирует зарплату работников с февраля будущего года
ФосАгро с 1 февраля 2022 года проиндексирует заработные платы работников предприятий группы на 12 процентов, сообщает пресс-служба компании.. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:38
2021-12-16T19:38
новости компаний - экономика
фосагро
андрей гурьев
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ФосАгро с 1 февраля 2022 года проиндексирует заработные платы работников предприятий группы на 12 процентов, сообщает пресс-служба компании..На предприятиях Группы "ФосАгро" работают более 18 тысяч человек. 1 сентября этого года заработные платы производственного персонала группы уже были проиндексированы на 4 процента, а административно-управленческого персонала – на 3 процента."ФосАгро в целом и каждое из предприятий группы входят в число лучших работодателей в своих регионах присутствия. Мы создаём комфортные безопасные условия труда и гарантируем конкурентную и достойную заработную плату. Решение об индексации заработных плат позволит укрепить материальное благополучие наших работников, послужит стимулом к повышению эффективности труда", – отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.
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новости компаний - экономика, фосагро, андрей гурьев
19:38 16.12.2021
 

ФосАгро проиндексирует зарплату работников с февраля будущего года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ФосАгро с 1 февраля 2022 года проиндексирует заработные платы работников предприятий группы на 12 процентов, сообщает пресс-служба компании..
"Решение обусловлено высокими операционными показателями компании, ростом производительности труда и объёмов выпуска продукции, повышением эффективности бизнес-процессов", - говорится в пресс-релизе.
На предприятиях Группы "ФосАгро" работают более 18 тысяч человек. 1 сентября этого года заработные платы производственного персонала группы уже были проиндексированы на 4 процента, а административно-управленческого персонала – на 3 процента.
"ФосАгро в целом и каждое из предприятий группы входят в число лучших работодателей в своих регионах присутствия. Мы создаём комфортные безопасные условия труда и гарантируем конкурентную и достойную заработную плату. Решение об индексации заработных плат позволит укрепить материальное благополучие наших работников, послужит стимулом к повышению эффективности труда", – отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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Производство "ФосАгро" за 20 лет работы выросло втрое - до 10,1 млн тонн
 
Новости компаний - ЭкономикаФосАгроАндрей Гурьев
 
 
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