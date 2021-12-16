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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764068370.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах
Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 16.12.2021
Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:42
2021-12-16T15:44
распространение коронавируса
госдума рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах.В пленарном заседании Думы приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Принятый в первом чтении законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.Так, проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.В законопроекте указывается, что порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разрабатывается главным санитарном врачом РФ. Им также по-прежнему следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.Ранее в правительстве заявили, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Россияне, не имеющие современного телефона с доступом к интернету, не имеющие доступ к порталу госуслуг, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 в МФЦ. Закон о QR-кодах не коснется детей.В начале недели Голикова сообщила, что переболевшие COVID-19, но не обратившиеся за медпомощью россияне смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Также после сдачи теста на антитела сертификат смогут получить россияне, привившиеся зарубежными вакцинами.Вице-премьер рассказала, что в перспективе в ковидном сертификате предусмотрят данные о временном или постоянном медотводе от прививки.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Думы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон о введении QR-кодов в общественных местах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы.
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госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:42 16.12.2021 (обновлено: 15:44 16.12.2021)
 
Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Госдума приняла в I чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах.
В пленарном заседании Думы приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Принятый в первом чтении законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Так, проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.
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В законопроекте указывается, что порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разрабатывается главным санитарном врачом РФ. Им также по-прежнему следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.
Ранее в правительстве заявили, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Россияне, не имеющие современного телефона с доступом к интернету, не имеющие доступ к порталу госуслуг, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 в МФЦ. Закон о QR-кодах не коснется детей.
В начале недели Голикова сообщила, что переболевшие COVID-19, но не обратившиеся за медпомощью россияне смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Также после сдачи теста на антитела сертификат смогут получить россияне, привившиеся зарубежными вакцинами.
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Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Думы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон о введении QR-кодов в общественных местах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы.
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