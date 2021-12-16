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СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства - РИА Новости, 16.12.2021
СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи, сообщает... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T01:56
2021-12-16T05:21
в мире
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ливия
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муаммар каддафи
халифа хафтар
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи, сообщает информационное агентство "Аль-Джамахирия".Захват правительственных зданий в Триполи произошел всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии.По данным агентства, ряд районов ливийской столицы оказались обесточены.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть, которая будет руководить Ливией до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи, главой переходного правительства - ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
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в мире, оон, ливия, триполи, муаммар каддафи, халифа хафтар
01:56 16.12.2021 (обновлено: 05:21 16.12.2021)
 
СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства

"Аль-Джамахирия": в Ливии вооруженные люди захватили здания правительства и Минобороны

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛивия
Ливия - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи, сообщает информационное агентство "Аль-Джамахирия".
Захват правительственных зданий в Триполи произошел всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии.
"Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи", - сообщает агентство, не приводя подробностей о принадлежности захвативших госучреждения к какой-либо из действующих в Триполи группировок.
По данным агентства, ряд районов ливийской столицы оказались обесточены.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть, которая будет руководить Ливией до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи, главой переходного правительства - ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В миреООНЛивияТриполиМуаммар КаддафиХалифа Хафтар
 
 
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