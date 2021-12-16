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СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства

СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства - РИА Новости, 16.12.2021

СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства

Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи, сообщает... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T01:56

2021-12-16T01:56

2021-12-16T05:21

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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи, сообщает информационное агентство "Аль-Джамахирия".Захват правительственных зданий в Триполи произошел всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии.По данным агентства, ряд районов ливийской столицы оказались обесточены.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть, которая будет руководить Ливией до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи, главой переходного правительства - ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20211214/vybory-1763757887.html

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в мире, оон, ливия, триполи, муаммар каддафи, халифа хафтар