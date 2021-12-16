Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211216/yubiley-1764121689.html
Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем
Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем - РИА Новости, 16.12.2021
Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем
Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил сотрудников станции скорой помощи Ижевска со 100-летним юбилеем и отметил профессионализм врачей, которые ежедневно... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:39
2021-12-16T19:39
удмуртская республика
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_0:107:2983:1785_1920x0_80_0_0_ab2cc04a2ac21c41cdc14a293970156c.jpg
УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил сотрудников станции скорой помощи Ижевска со 100-летним юбилеем и отметил профессионализм врачей, которые ежедневно борются за жизнь людей, сообщили в пресс-службе руководителя республики."Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Вы знаете, что во многих европейских городах на вызовы выезжают парамедики, они обучены оказывать лишь первую помощь. Их цель - успеть довезти пострадавшего до клиники. У нас на помощь пациенту спешат профессиональные врачи и фельдшеры, которые в экстренной ситуации способны провести срочное вмешательство. В республике очень много примеров, когда и роды приходилось принимать буквально в полевых условиях, и пациентов с сердечным приступом в прямом смысле вытаскивать с того света. Сегодня, во время пандемии, вы по-прежнему находитесь на передовой", - цитирует пресс-служба Бречалова.Глава региона поблагодарил медиков "скорой" Ижевска "не только за профессионализм, но и терпение, мудрость, душевные силы, которые порой лечат ваших пациентов лучше всяких лекарств". Он также напомнил, что в следующем году продолжится обновление автопарка машин скорой помощи – будет заменено несколько десятков старых автомобилей."Глава Удмуртии вручил трем сотрудникам станции скорой помощи государственные награды и звание заслуженного работника здравоохранения Удмуртской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным властей региона, служба скорой помощи в Ижевске появилась в конце 1921 года. Именно с этого момента было установлено круглосуточное дежурство врачей для оказания экстренной помощи больным на дому. На тот момент служба состояла всего из четырех лекарских помощников и одной конной повозки. Дежурный врач назначался ежедневно, фамилия его публиковалась в местной газете."Сегодня станция скорой помощи оснащена самым современным оборудованием, транспортом и медицинскими информационными системами. В штате станции трудятся 97 врачей, более 450 сотрудников среднего медперсонала, 283 водителя и около 100 человек административно-хозяйственного персонала. Ежедневно сотрудники ижевской "скорой" обслуживают около 700 вызовов, а в год – более 250 тысяч", - добавили в пресс-службе главы Удмуртии.
https://ria.ru/20211215/derevnya-1763924628.html
https://ria.ru/20210916/biblioteka-1750350457.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_fbf1125ceb8a5036a4551fbdf1f266b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр бречалов
19:39 16.12.2021
 
Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем

Глава Удмуртии Бречалов поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил сотрудников станции скорой помощи Ижевска со 100-летним юбилеем и отметил профессионализм врачей, которые ежедневно борются за жизнь людей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Вы знаете, что во многих европейских городах на вызовы выезжают парамедики, они обучены оказывать лишь первую помощь. Их цель - успеть довезти пострадавшего до клиники. У нас на помощь пациенту спешат профессиональные врачи и фельдшеры, которые в экстренной ситуации способны провести срочное вмешательство. В республике очень много примеров, когда и роды приходилось принимать буквально в полевых условиях, и пациентов с сердечным приступом в прямом смысле вытаскивать с того света. Сегодня, во время пандемии, вы по-прежнему находитесь на передовой", - цитирует пресс-служба Бречалова.
Свято-Михайловский собор в Ижевске - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 18:41Удмуртская Республика
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего"
Глава региона поблагодарил медиков "скорой" Ижевска "не только за профессионализм, но и терпение, мудрость, душевные силы, которые порой лечат ваших пациентов лучше всяких лекарств". Он также напомнил, что в следующем году продолжится обновление автопарка машин скорой помощи – будет заменено несколько десятков старых автомобилей.
"Глава Удмуртии вручил трем сотрудникам станции скорой помощи государственные награды и звание заслуженного работника здравоохранения Удмуртской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным властей региона, служба скорой помощи в Ижевске появилась в конце 1921 года. Именно с этого момента было установлено круглосуточное дежурство врачей для оказания экстренной помощи больным на дому. На тот момент служба состояла всего из четырех лекарских помощников и одной конной повозки. Дежурный врач назначался ежедневно, фамилия его публиковалась в местной газете.
"Сегодня станция скорой помощи оснащена самым современным оборудованием, транспортом и медицинскими информационными системами. В штате станции трудятся 97 врачей, более 450 сотрудников среднего медперсонала, 283 водителя и около 100 человек административно-хозяйственного персонала. Ежедневно сотрудники ижевской "скорой" обслуживают около 700 вызовов, а в год – более 250 тысяч", - добавили в пресс-службе главы Удмуртии.
В Ижевске - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 15:34Удмуртская Республика
В Ижевске после масштабной реконструкции открылась национальная библиотека
 
Удмуртская РеспубликаИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Здоровье - ОбществоАлександр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с Украиной
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
Лента новостейМолния
США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с УкраинойНутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса