https://ria.ru/20211216/yubiley-1764121689.html
Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем
Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем - РИА Новости, 16.12.2021
Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем
Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил сотрудников станции скорой помощи Ижевска со 100-летним юбилеем и отметил профессионализм врачей, которые ежедневно... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:39
2021-12-16T19:39
2021-12-16T19:39
удмуртская республика
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
александр бречалов
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УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил сотрудников станции скорой помощи Ижевска со 100-летним юбилеем и отметил профессионализм врачей, которые ежедневно борются за жизнь людей, сообщили в пресс-службе руководителя республики."Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Вы знаете, что во многих европейских городах на вызовы выезжают парамедики, они обучены оказывать лишь первую помощь. Их цель - успеть довезти пострадавшего до клиники. У нас на помощь пациенту спешат профессиональные врачи и фельдшеры, которые в экстренной ситуации способны провести срочное вмешательство. В республике очень много примеров, когда и роды приходилось принимать буквально в полевых условиях, и пациентов с сердечным приступом в прямом смысле вытаскивать с того света. Сегодня, во время пандемии, вы по-прежнему находитесь на передовой", - цитирует пресс-служба Бречалова.Глава региона поблагодарил медиков "скорой" Ижевска "не только за профессионализм, но и терпение, мудрость, душевные силы, которые порой лечат ваших пациентов лучше всяких лекарств". Он также напомнил, что в следующем году продолжится обновление автопарка машин скорой помощи – будет заменено несколько десятков старых автомобилей."Глава Удмуртии вручил трем сотрудникам станции скорой помощи государственные награды и звание заслуженного работника здравоохранения Удмуртской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным властей региона, служба скорой помощи в Ижевске появилась в конце 1921 года. Именно с этого момента было установлено круглосуточное дежурство врачей для оказания экстренной помощи больным на дому. На тот момент служба состояла всего из четырех лекарских помощников и одной конной повозки. Дежурный врач назначался ежедневно, фамилия его публиковалась в местной газете."Сегодня станция скорой помощи оснащена самым современным оборудованием, транспортом и медицинскими информационными системами. В штате станции трудятся 97 врачей, более 450 сотрудников среднего медперсонала, 283 водителя и около 100 человек административно-хозяйственного персонала. Ежедневно сотрудники ижевской "скорой" обслуживают около 700 вызовов, а в год – более 250 тысяч", - добавили в пресс-службе главы Удмуртии.
https://ria.ru/20211215/derevnya-1763924628.html
https://ria.ru/20210916/biblioteka-1750350457.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ижевск, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр бречалов
Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем
Глава Удмуртии Бречалов поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем
УФА, 16 дек – РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
поздравил сотрудников станции скорой помощи Ижевска
со 100-летним юбилеем и отметил профессионализм врачей, которые ежедневно борются за жизнь людей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Вы знаете, что во многих европейских городах на вызовы выезжают парамедики, они обучены оказывать лишь первую помощь. Их цель - успеть довезти пострадавшего до клиники. У нас на помощь пациенту спешат профессиональные врачи и фельдшеры, которые в экстренной ситуации способны провести срочное вмешательство. В республике очень много примеров, когда и роды приходилось принимать буквально в полевых условиях, и пациентов с сердечным приступом в прямом смысле вытаскивать с того света. Сегодня, во время пандемии, вы по-прежнему находитесь на передовой", - цитирует пресс-служба Бречалова.
Глава региона поблагодарил медиков "скорой" Ижевска "не только за профессионализм, но и терпение, мудрость, душевные силы, которые порой лечат ваших пациентов лучше всяких лекарств". Он также напомнил, что в следующем году продолжится обновление автопарка машин скорой помощи – будет заменено несколько десятков старых автомобилей.
"Глава Удмуртии вручил трем сотрудникам станции скорой помощи государственные награды и звание заслуженного работника здравоохранения Удмуртской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным властей региона, служба скорой помощи в Ижевске появилась в конце 1921 года. Именно с этого момента было установлено круглосуточное дежурство врачей для оказания экстренной помощи больным на дому. На тот момент служба состояла всего из четырех лекарских помощников и одной конной повозки. Дежурный врач назначался ежедневно, фамилия его публиковалась в местной газете.
"Сегодня станция скорой помощи оснащена самым современным оборудованием, транспортом и медицинскими информационными системами. В штате станции трудятся 97 врачей, более 450 сотрудников среднего медперсонала, 283 водителя и около 100 человек административно-хозяйственного персонала. Ежедневно сотрудники ижевской "скорой" обслуживают около 700 вызовов, а в год – более 250 тысяч", - добавили в пресс-службе главы Удмуртии.