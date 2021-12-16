https://ria.ru/20211216/yubiley-1764121689.html

Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем

Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем - РИА Новости, 16.12.2021

Глава Удмуртии поздравил станцию скорой помощи Ижевска со столетним юбилеем

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил сотрудников станции скорой помощи Ижевска со 100-летним юбилеем и отметил профессионализм врачей, которые ежедневно... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:39

2021-12-16T19:39

2021-12-16T19:39

удмуртская республика

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

александр бречалов

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УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил сотрудников станции скорой помощи Ижевска со 100-летним юбилеем и отметил профессионализм врачей, которые ежедневно борются за жизнь людей, сообщили в пресс-службе руководителя республики."Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Вы знаете, что во многих европейских городах на вызовы выезжают парамедики, они обучены оказывать лишь первую помощь. Их цель - успеть довезти пострадавшего до клиники. У нас на помощь пациенту спешат профессиональные врачи и фельдшеры, которые в экстренной ситуации способны провести срочное вмешательство. В республике очень много примеров, когда и роды приходилось принимать буквально в полевых условиях, и пациентов с сердечным приступом в прямом смысле вытаскивать с того света. Сегодня, во время пандемии, вы по-прежнему находитесь на передовой", - цитирует пресс-служба Бречалова.Глава региона поблагодарил медиков "скорой" Ижевска "не только за профессионализм, но и терпение, мудрость, душевные силы, которые порой лечат ваших пациентов лучше всяких лекарств". Он также напомнил, что в следующем году продолжится обновление автопарка машин скорой помощи – будет заменено несколько десятков старых автомобилей."Глава Удмуртии вручил трем сотрудникам станции скорой помощи государственные награды и звание заслуженного работника здравоохранения Удмуртской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным властей региона, служба скорой помощи в Ижевске появилась в конце 1921 года. Именно с этого момента было установлено круглосуточное дежурство врачей для оказания экстренной помощи больным на дому. На тот момент служба состояла всего из четырех лекарских помощников и одной конной повозки. Дежурный врач назначался ежедневно, фамилия его публиковалась в местной газете."Сегодня станция скорой помощи оснащена самым современным оборудованием, транспортом и медицинскими информационными системами. В штате станции трудятся 97 врачей, более 450 сотрудников среднего медперсонала, 283 водителя и около 100 человек административно-хозяйственного персонала. Ежедневно сотрудники ижевской "скорой" обслуживают около 700 вызовов, а в год – более 250 тысяч", - добавили в пресс-службе главы Удмуртии.

https://ria.ru/20211215/derevnya-1763924628.html

https://ria.ru/20210916/biblioteka-1750350457.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр бречалов