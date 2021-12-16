https://ria.ru/20211216/yamal-evropa-1764118753.html

"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" через Польшу

"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" через Польшу - РИА Новости, 16.12.2021

"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" через Польшу

"Газпром" не стал бронировать на пятницу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:19

2021-12-16T19:19

2021-12-16T19:34

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на пятницу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211216/gaz-1763987650.html

https://ria.ru/20211216/tranzit-1764067915.html

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экономика, польша, газпром, в мире, природный газ, украина, европа, белоруссия, северный поток, россия