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Наука
https://ria.ru/20211216/yagtu-1763857269.html
В России создали новую технологию производства химического сырья
В России создали новую технологию производства химического сырья - РИА Новости, 16.12.2021
В России создали новую технологию производства химического сырья
Новую технологию окисления углеводородов до кислородсодержащих соединений, широко применяющихся в разных отраслях промышленности разработали ученые Ярославского РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:00
2021-12-16T09:00
наука
технологии
ярославль
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
ярославский государственный технический университет
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Новую технологию окисления углеводородов до кислородсодержащих соединений, широко применяющихся в разных отраслях промышленности разработали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) совместно с коллегами из других вузов, сообщила пресс-служба университета.К кислородсодержащим соединениям относится, например, капролактам, из которого делают полиамидные нити и волока для производства текстиля, ковровых покрытий, шинного корда и др. Еще одна область применения капролактама – производство конструкционных пластиков для электротехники и автомобильных деталей. Капролактам также используется для изготовления упаковочных пленок и других материалов.Другой продукт окисления углеводородов – фенол и его производные, которые используются для производства различных смол, прочных поверхностных покрытий, лаков, проволочных эмалей и других веществ. На их основе производятся поверхностно-активные агенты, добавки к резинам, антиоксиданты, фунгициды и нефтяные добавки, а также фармацевтические препараты.Активно развивается новое перспективное направление использования кислородсодержащих органических соединений – получение жидкокристаллических термотропных полимеров, имеющих высокую термическую устойчивость в широком температурном диапазоне от -50 до 350°С, сообщил профессор кафедры "Общая и физическая химия" ЯГТУ Георгий Кошель.В то же время, по его мнению, основные окислительные технологии получения кислородсодержащих органических соединений, разработанные еще в середине прошлого века, не всегда отвечают современным требованиям с точки зрения экологии, энергосбережения и масштабов производства.Ученые ЯГТУ поставили перед собой задачу усовершенствовать уже реализованные в промышленности технологии окисления различных углеводородов и создать абсолютно новые, которые будут отвечать всем современным требованиям и решать задачи импортозамещения, сообщила профессор кафедры "Общая и физическая химия" ЯГТУ Екатерина Курганова."Исследователи разработали новые наукоемкие технологии синтеза ароматических дикарбоновых кислот – исходных мономеров для получения жидкокристаллических материалов, в том числе термотропных полимеров, термостойких поликонденсационных волокон и пластмасс на основе доступного нефтехимического сырья. В настоящее время ведутся разработки, связанные с созданием новых технологий получения производных фенола, базирующихся на окислительных превращениях алкилароматических углеводородов", – рассказала она.По ее словам, предлагаемые технологии позволят получать не смесь фенолов, а индивидуальные фенолы с высокой степенью чистоты, соответствующей требованиям различных, в том числе фармацевтических, производств.В будущем исследователи планируют усовершенствовать производство капролактама, поскольку технология окисления циклогексана, которая лежит в его основе, отличается очень низким превращением исходного сырья (3-5 процентов) и образованием большого количества побочных продуктов.В исследовании принимали участие сотрудники РХТУ им. Менделеева, Казанского национального исследовательского технологического университета, Самарского и Волгоградского технических университетов и других вузов. ЯГТУ участвует в программе "Приоритет 2030".
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технологии, ярославль, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ярославский государственный технический университет
09:00 16.12.2021
 

В России создали новую технологию производства химического сырья

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкГранулы полипропилена
Гранулы полипропилена - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Новую технологию окисления углеводородов до кислородсодержащих соединений, широко применяющихся в разных отраслях промышленности разработали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) совместно с коллегами из других вузов, сообщила пресс-служба университета.
К кислородсодержащим соединениям относится, например, капролактам, из которого делают полиамидные нити и волока для производства текстиля, ковровых покрытий, шинного корда и др. Еще одна область применения капролактама – производство конструкционных пластиков для электротехники и автомобильных деталей. Капролактам также используется для изготовления упаковочных пленок и других материалов.
Другой продукт окисления углеводородов – фенол и его производные, которые используются для производства различных смол, прочных поверхностных покрытий, лаков, проволочных эмалей и других веществ. На их основе производятся поверхностно-активные агенты, добавки к резинам, антиоксиданты, фунгициды и нефтяные добавки, а также фармацевтические препараты.
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Активно развивается новое перспективное направление использования кислородсодержащих органических соединений – получение жидкокристаллических термотропных полимеров, имеющих высокую термическую устойчивость в широком температурном диапазоне от -50 до 350°С, сообщил профессор кафедры "Общая и физическая химия" ЯГТУ Георгий Кошель.

"Такие полимеры обладают высокой прочностью и теплостойкостью, малой горючестью, хорошими диэлектрическими свойствами. Они используются при создании высокопрочных химических волокон, а также привлекают внимание оптиков и специалистов по микроэлектронике", – рассказал он.

В то же время, по его мнению, основные окислительные технологии получения кислородсодержащих органических соединений, разработанные еще в середине прошлого века, не всегда отвечают современным требованиям с точки зрения экологии, энергосбережения и масштабов производства.
Ученые ЯГТУ поставили перед собой задачу усовершенствовать уже реализованные в промышленности технологии окисления различных углеводородов и создать абсолютно новые, которые будут отвечать всем современным требованиям и решать задачи импортозамещения, сообщила профессор кафедры "Общая и физическая химия" ЯГТУ Екатерина Курганова.
"Исследователи разработали новые наукоемкие технологии синтеза ароматических дикарбоновых кислот – исходных мономеров для получения жидкокристаллических материалов, в том числе термотропных полимеров, термостойких поликонденсационных волокон и пластмасс на основе доступного нефтехимического сырья. В настоящее время ведутся разработки, связанные с созданием новых технологий получения производных фенола, базирующихся на окислительных превращениях алкилароматических углеводородов", – рассказала она.
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По ее словам, предлагаемые технологии позволят получать не смесь фенолов, а индивидуальные фенолы с высокой степенью чистоты, соответствующей требованиям различных, в том числе фармацевтических, производств.
В будущем исследователи планируют усовершенствовать производство капролактама, поскольку технология окисления циклогексана, которая лежит в его основе, отличается очень низким превращением исходного сырья (3-5 процентов) и образованием большого количества побочных продуктов.
В исследовании принимали участие сотрудники РХТУ им. Менделеева, Казанского национального исследовательского технологического университета, Самарского и Волгоградского технических университетов и других вузов. ЯГТУ участвует в программе "Приоритет 2030".
 
НаукаТехнологииЯрославльНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияЯрославский государственный технический университет
 
 
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