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Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина

Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина - РИА Новости, 16.12.2021

Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина

Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T22:08

2021-12-16T22:08

2021-12-16T22:08

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мид германии

геза андреас фон гайр

россия

зелимхан хангошвили

анналена бербок

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили."Будучи послом, не могу концентрироваться только на позитивных аспектах и обходить стороной сложные вопросы… Во-первых, этот приговор был вынесен независимым судом Германии. Во-вторых, федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны", - сказал посол на рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве."Самое важное в отношениях между странами - отношения между людьми, межличностные контакты… Это очень ценно, и нам всегда стоит помнить об этом", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20211215/diplomaty-1763927226.html

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