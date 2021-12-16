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Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина
Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина - РИА Новости, 16.12.2021
Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина
Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:08
2021-12-16T22:08
2021-12-16T22:08
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берлин (город)
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россия
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анналена бербок
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили."Будучи послом, не могу концентрироваться только на позитивных аспектах и обходить стороной сложные вопросы… Во-первых, этот приговор был вынесен независимым судом Германии. Во-вторых, федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны", - сказал посол на рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве."Самое важное в отношениях между странами - отношения между людьми, межличностные контакты… Это очень ценно, и нам всегда стоит помнить об этом", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20211215/diplomaty-1763927226.html
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в мире, берлин (город), москва, мид германии, геза андреас фон гайр, россия, зелимхан хангошвили, анналена бербок
Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина
Посол ФРГ фон Гайр назвал высылку дипломатов России реакцией на нарушение суверенитета