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Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина
Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина - РИА Новости, 16.12.2021
Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина
Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:08
2021-12-16T22:08
в мире
берлин (город)
москва
мид германии
геза андреас фон гайр
россия
зелимхан хангошвили
анналена бербок
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили."Будучи послом, не могу концентрироваться только на позитивных аспектах и обходить стороной сложные вопросы… Во-первых, этот приговор был вынесен независимым судом Германии. Во-вторых, федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны", - сказал посол на рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве."Самое важное в отношениях между странами - отношения между людьми, межличностные контакты… Это очень ценно, и нам всегда стоит помнить об этом", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20211215/diplomaty-1763927226.html
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в мире, берлин (город), москва, мид германии, геза андреас фон гайр, россия, зелимхан хангошвили, анналена бербок
22:08 16.12.2021
 
Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина

Посол ФРГ фон Гайр назвал высылку дипломатов России реакцией на нарушение суверенитета

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
"Будучи послом, не могу концентрироваться только на позитивных аспектах и обходить стороной сложные вопросы… Во-первых, этот приговор был вынесен независимым судом Германии. Во-вторых, федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны", - сказал посол на рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве.
"Самое важное в отношениях между странами - отношения между людьми, межличностные контакты… Это очень ценно, и нам всегда стоит помнить об этом", - добавил дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 18:51
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина, заявил МИД
 
В миреБерлин (город)МоскваМИД ГерманииГеза Андреас фон ГайрРоссияЗелимхан ХангошвилиАнналена Бербок
 
 
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