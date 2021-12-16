11:20 16.12.2021 (обновлено: 12:00 16.12.2021)
МИД пообещал ответить Берлину на высылку российских дипломатов
Представитель МИД Захарова: Москва ответит Берлину на высылку дипломатов в ближайшее время
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва в ближайшее время ответит на высылку российских дипломатов из Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это будут симметричные меры, абсолютно адекватные... В ближайшее время о них будет официально объявлено", — уточнила она в эфире RT DE.
При этом Захарова отметила, что Россия открыта к диалогу и сотрудничеству с новым немецким правительством.
Накануне Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.
После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.