https://ria.ru/20211216/vysylka-1764003060.html

МИД пообещал ответить Берлину на высылку российских дипломатов

МИД пообещал ответить Берлину на высылку российских дипломатов - РИА Новости, 16.12.2021

МИД пообещал ответить Берлину на высылку российских дипломатов

Москва в ближайшее время ответит на высылку российских дипломатов из Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:20

2021-12-16T11:20

2021-12-16T12:00

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

мид германии

мария захарова

россия

зелимхан хангошвили

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва в ближайшее время ответит на высылку российских дипломатов из Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Это будут симметричные меры, абсолютно адекватные... В ближайшее время о них будет официально объявлено", — уточнила она в эфире RT DE.При этом Захарова отметила, что Россия открыта к диалогу и сотрудничеству с новым немецким правительством.Накануне Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято. После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.

https://ria.ru/20211215/slutskiy-1763935714.html

https://ria.ru/20211215/suverenitet-1763923454.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, мид германии, мария захарова, россия, зелимхан хангошвили