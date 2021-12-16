Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/vysylka-1764003060.html
МИД пообещал ответить Берлину на высылку российских дипломатов
МИД пообещал ответить Берлину на высылку российских дипломатов - РИА Новости, 16.12.2021
МИД пообещал ответить Берлину на высылку российских дипломатов
Москва в ближайшее время ответит на высылку российских дипломатов из Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:20
2021-12-16T12:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
мид германии
мария захарова
россия
зелимхан хангошвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20b27602b9bced9abde9977a3d197de8.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва в ближайшее время ответит на высылку российских дипломатов из Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Это будут симметричные меры, абсолютно адекватные... В ближайшее время о них будет официально объявлено", — уточнила она в эфире RT DE.При этом Захарова отметила, что Россия открыта к диалогу и сотрудничеству с новым немецким правительством.Накануне Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято. После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.
https://ria.ru/20211215/slutskiy-1763935714.html
https://ria.ru/20211215/suverenitet-1763923454.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_698c4f9ebdcb51fe5f83540c027ac040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, мид германии, мария захарова, россия, зелимхан хангошвили
11:20 16.12.2021 (обновлено: 12:00 16.12.2021)
 
МИД пообещал ответить Берлину на высылку российских дипломатов

Представитель МИД Захарова: Москва ответит Берлину на высылку дипломатов в ближайшее время

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва в ближайшее время ответит на высылку российских дипломатов из Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это будут симметричные меры, абсолютно адекватные... В ближайшее время о них будет официально объявлено", — уточнила она в эфире RT DE.
При этом Захарова отметила, что Россия открыта к диалогу и сотрудничеству с новым немецким правительством.
Накануне Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.
После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 19:36
Слуцкий прокомментировал решение Германии о высылке российских дипломатов
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 18:35
МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГерманияМИД ГерманииМария ЗахароваРоссияЗелимхан Хангошвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с Украиной
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
Лента новостейМолния
США и "Бухарестская девятка" призвали к деэскалации на границе с УкраинойНутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса