Видеомост Москва – Нур-Султан о стратегическом партнерстве
20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Нур-Султан на тему: "Российско-казахстанский диалог: вехи стратегического партнерства".
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Участники в Москве:
- член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей АФОНЦЕВ;
- председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Андрей МАКСИМОВ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН САВИН Игорь САВИН.
В Нур-Султане:
- заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат КУШКУМБАЕВ;
- доктор политических наук Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ;
- директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим ОШАКБАЕВ.
Модератор – директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья ЧИЖОВА.
В рамках мероприятия планируется обсудить совместное противодействие новым рискам и вызовам на международной арене, опыт взаимодействия институтов гражданского общества приграничных регионов, новые форматы экономической интеграции и сотрудничество в рамках ЕАЭС в период пандемии.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей АФОНЦЕВ;
- председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Андрей МАКСИМОВ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН САВИН Игорь САВИН.
В Нур-Султане:
- заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат КУШКУМБАЕВ;
- доктор политических наук Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ;
- директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим ОШАКБАЕВ.
Модератор – директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья ЧИЖОВА.
В рамках мероприятия планируется обсудить совместное противодействие новым рискам и вызовам на международной арене, опыт взаимодействия институтов гражданского общества приграничных регионов, новые форматы экономической интеграции и сотрудничество в рамках ЕАЭС в период пандемии.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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