https://ria.ru/20211216/videomost-moskva-nur-sultan-1763983962.html

Видеомост Москва – Нур-Султан о стратегическом партнерстве

Видеомост Москва – Нур-Султан о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 16.12.2021

Видеомост Москва – Нур-Султан о стратегическом партнерстве

20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Нур-Султан на тему: "Российско-казахстанский диалог: вехи стратегического партнерства".

2021-12-16T09:47

2021-12-16T09:47

2021-12-16T09:47

анонсы

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Задать вопросУчастники в Москве:- член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей АФОНЦЕВ;- председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Андрей МАКСИМОВ;- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН САВИН Игорь САВИН.В Нур-Султане:- заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат КУШКУМБАЕВ;- доктор политических наук Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ;- директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим ОШАКБАЕВ.Модератор – директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья ЧИЖОВА.В рамках мероприятия планируется обсудить совместное противодействие новым рискам и вызовам на международной арене, опыт взаимодействия институтов гражданского общества приграничных регионов, новые форматы экономической интеграции и сотрудничество в рамках ЕАЭС в период пандемии.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы