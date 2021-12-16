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Видеомост Москва – Нур-Султан о стратегическом партнерстве
Видеомост Москва – Нур-Султан о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 16.12.2021
Видеомост Москва – Нур-Султан о стратегическом партнерстве
20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Нур-Султан на тему: "Российско-казахстанский диалог: вехи стратегического партнерства".
2021-12-16T09:47
2021-12-16T09:47
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Задать вопросУчастники в Москве:- член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей АФОНЦЕВ;- председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Андрей МАКСИМОВ;- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН САВИН Игорь САВИН.В Нур-Султане:- заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат КУШКУМБАЕВ;- доктор политических наук Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ;- директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим ОШАКБАЕВ.Модератор – директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья ЧИЖОВА.В рамках мероприятия планируется обсудить совместное противодействие новым рискам и вызовам на международной арене, опыт взаимодействия институтов гражданского общества приграничных регионов, новые форматы экономической интеграции и сотрудничество в рамках ЕАЭС в период пандемии.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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анонсы
09:47 16.12.2021
 

Видеомост Москва – Нур-Султан о стратегическом партнерстве

Читать ria.ru в
20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Нур-Султан на тему: "Российско-казахстанский диалог: вехи стратегического партнерства".
Задать вопрос

Участники в Москве:
- член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей АФОНЦЕВ;
- председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Андрей МАКСИМОВ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН САВИН Игорь САВИН.

В Нур-Султане:
- заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат КУШКУМБАЕВ;
- доктор политических наук Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ;
- директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим ОШАКБАЕВ.

Модератор – директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья ЧИЖОВА.

В рамках мероприятия планируется обсудить совместное противодействие новым рискам и вызовам на международной арене, опыт взаимодействия институтов гражданского общества приграничных регионов, новые форматы экономической интеграции и сотрудничество в рамках ЕАЭС в период пандемии.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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