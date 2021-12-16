https://ria.ru/20211216/verbatim-1763902839.html
ЯсноПонятно. Как создается вербатим и что у него общего с журналистикой?
ЯсноПонятно. Как создается вербатим и что у него общего с журналистикой? - РИА Новости, 16.12.2021
ЯсноПонятно. Как создается вербатим и что у него общего с журналистикой?
Что такое вербатим и чем он отличается от других театральных жанров? О чем может быть такой спектакль и кто его герои? Всегда ли это интервью или его можно поставить, основываясь на мемуарах? Какие есть этические нюансы при интервьюировании героев? И нужно ли знать историю человека досконально, чтобы тронуть зрителя?
2021-12-16T12:00
2021-12-16T12:00
2021-12-16T12:00
яснопонятно
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ЯсноПонятно. Как создается вербатим и что у него общего с журналистикой?
Что такое вербатим и чем он отличается от других театральных жанров? О чем может быть такой спектакль и кто его герои? Всегда ли это интервью или его можно поставить, основываясь на мемуарах? Какие есть этические нюансы при интервьюировании героев? И нужно ли знать историю человека досконально, чтобы тронуть зрителя?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Как создается вербатим и что у него общего с журналистикой?
Что такое вербатим и чем он отличается от других театральных жанров? О чем может быть такой спектакль и кто его герои? Всегда ли это интервью или его можно поставить, основываясь на мемуарах? Какие есть этические нюансы при интервьюировании героев? И нужно ли знать историю человека досконально, чтобы тронуть зрителя?
audio/mpeg
Айдар Заббаров, театральный режиссер и участник V фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры", — о документальном театре, подготовке вербатима и человеческих историях, воплощенных на сцене. Айдар Заббаров получил награду фестиваля "за убедительное соединение документальной достоверности и острой театральной формы" в вербатиме "Я не вернусь".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, искусство, подкаст, культура, аудио
ЯсноПонятно. Как создается вербатим и что у него общего с журналистикой?
Что такое вербатим и чем он отличается от других театральных жанров? О чем может быть такой спектакль и кто его герои? Всегда ли это интервью или его можно поставить, основываясь на мемуарах? Какие есть этические нюансы при интервьюировании героев? И нужно ли знать историю человека досконально, чтобы тронуть зрителя?