https://ria.ru/20211216/vaktsiny-1764049114.html

Голикова высказалась о регистрации иностранных вакцин от коронавируса

Голикова высказалась о регистрации иностранных вакцин от коронавируса - РИА Новости, 16.12.2021

Голикова высказалась о регистрации иностранных вакцин от коронавируса

Российские власти в вопросе регистрации иностранных вакцин от коронавируса отдают приоритет отечественным препаратам, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:19

2021-12-16T14:19

2021-12-16T14:37

распространение коронавируса

татьяна голикова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские власти в вопросе регистрации иностранных вакцин от коронавируса отдают приоритет отечественным препаратам, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Госдуме."Мы отдаем приоритет российским вакцинам, поскольку считаем, что они прошли все стадии (испытания) эффективности и безопасности до регистрации. И в общем вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны в мире", - сказала Голикова.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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