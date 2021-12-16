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Голикова высказалась о регистрации иностранных вакцин от коронавируса
Голикова высказалась о регистрации иностранных вакцин от коронавируса - РИА Новости, 16.12.2021
Голикова высказалась о регистрации иностранных вакцин от коронавируса
Российские власти в вопросе регистрации иностранных вакцин от коронавируса отдают приоритет отечественным препаратам, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:19
2021-12-16T14:19
2021-12-16T14:37
распространение коронавируса
татьяна голикова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские власти в вопросе регистрации иностранных вакцин от коронавируса отдают приоритет отечественным препаратам, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Госдуме."Мы отдаем приоритет российским вакцинам, поскольку считаем, что они прошли все стадии (испытания) эффективности и безопасности до регистрации. И в общем вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны в мире", - сказала Голикова.
РИА Новости
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татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
14:19 16.12.2021 (обновлено: 14:37 16.12.2021)
Голикова высказалась о регистрации иностранных вакцин от коронавируса
Вице-премьер Голикова заявила о приоритете отечественных вакцин в вопросе регистрации