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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,4 миллиона человек
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,4 миллиона человек - РИА Новости, 16.12.2021
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,4 миллиона человек
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что от COVID-19 в России привиты 76,4 миллиона первым компонентом, 70,4 миллиона привиты полностью. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:47
2021-12-16T13:47
2021-12-16T14:00
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вакцинация
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что от COVID-19 в России привиты 76,4 миллиона первым компонентом, 70,4 миллиона привиты полностью."Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет на сегодняшний день 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированы 70,4 миллиона человек", - сказала она, выступая на пленарном заседании Госдумы.
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общество, россия, вакцинация, госдума рф, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:47 16.12.2021 (обновлено: 14:00 16.12.2021)
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,4 миллиона человек
Голикова: в России первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,4 миллиона человек