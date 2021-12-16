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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,4 миллиона человек

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,4 миллиона человек - РИА Новости, 16.12.2021

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,4 миллиона человек

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что от COVID-19 в России привиты 76,4 миллиона первым компонентом, 70,4 миллиона привиты полностью. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:47

2021-12-16T13:47

2021-12-16T14:00

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что от COVID-19 в России привиты 76,4 миллиона первым компонентом, 70,4 миллиона привиты полностью."Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет на сегодняшний день 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированы 70,4 миллиона человек", - сказала она, выступая на пленарном заседании Госдумы.

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2021

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