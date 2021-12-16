https://ria.ru/20211216/vaktsina-1764049735.html

Голикова сообщила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин

Голикова сообщила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин - РИА Новости, 16.12.2021

Голикова сообщила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в четверг в Госдуме, заявила, что от производителей иностранных вакцин от коронавируса пока не поступало обращений о... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:22

2021-12-16T14:22

2021-12-16T14:41

распространение коронавируса

вакцинация

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в четверг в Госдуме, заявила, что от производителей иностранных вакцин от коронавируса пока не поступало обращений о регистрации зарубежных препаратов в РФ."В соответствии с законодательством, которое мы приняли, любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор, и российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведет необходимые действия для последующей регистрации или не регистрации вакцины на территории РФ. Пока таких обращений не поступало", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20211216/vaktsina-1764045790.html

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