https://ria.ru/20211216/vaktsina-1764049735.html
Голикова сообщила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин
Голикова сообщила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин - РИА Новости, 16.12.2021
Голикова сообщила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в четверг в Госдуме, заявила, что от производителей иностранных вакцин от коронавируса пока не поступало обращений о... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:22
2021-12-16T14:22
2021-12-16T14:41
распространение коронавируса
вакцинация
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в четверг в Госдуме, заявила, что от производителей иностранных вакцин от коронавируса пока не поступало обращений о регистрации зарубежных препаратов в РФ."В соответствии с законодательством, которое мы приняли, любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор, и российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведет необходимые действия для последующей регистрации или не регистрации вакцины на территории РФ. Пока таких обращений не поступало", - сказала Голикова.
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вакцинация, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:22 16.12.2021 (обновлено: 14:41 16.12.2021)
Голикова сообщила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин
Голикова сообщила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин от COVID-19