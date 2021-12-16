https://ria.ru/20211216/vaktsina-1764045790.html

ВОЗ назвала сроки одобрения "Спутника V"

В ВОЗ назвали сроки одобрения "Спутника V" - РИА Новости, 16.12.2021

ВОЗ назвала сроки одобрения "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил в интервью RT глава... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:12

2021-12-16T14:12

2021-12-16T21:21

распространение коронавируса

воз

михаил мурашко

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

ханс клюге

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил в интервью RT глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.Специалист подчеркнул, что сфера здоровья в целом должна быть вне политики и страна происхождения препарата не имеет значения. Он отметил, что в октябре Российский фонд прямых инвестиций подписал документы о включении "Спутника V" в список рекомендованных для экстренного применения."В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", — пояснил Клюге.Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.В декабре в пресс-службе ВОЗ сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки вакцины не ранее января 2022 года. "Спутник V" признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет свыше 50 процентов населения Земли. Эффективность препарата оценивается в 97,6 процента — по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/omikron-1763665832.html

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