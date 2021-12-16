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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/vaktsina-1764045790.html
ВОЗ назвала сроки одобрения "Спутника V"
В ВОЗ назвали сроки одобрения "Спутника V" - РИА Новости, 16.12.2021
ВОЗ назвала сроки одобрения "Спутника V"
Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил в интервью RT глава... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:12
2021-12-16T21:21
распространение коронавируса
воз
михаил мурашко
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
ханс клюге
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил в интервью RT глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.Специалист подчеркнул, что сфера здоровья в целом должна быть вне политики и страна происхождения препарата не имеет значения. Он отметил, что в октябре Российский фонд прямых инвестиций подписал документы о включении "Спутника V" в список рекомендованных для экстренного применения."В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", — пояснил Клюге.Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.В декабре в пресс-службе ВОЗ сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки вакцины не ранее января 2022 года. "Спутник V" признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет свыше 50 процентов населения Земли. Эффективность препарата оценивается в 97,6 процента — по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
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воз, михаил мурашко, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ханс клюге, вакцина "спутник v", новости - туризм
14:12 16.12.2021 (обновлено: 21:21 16.12.2021)
 
В ВОЗ назвали сроки одобрения "Спутника V"

Представитель ВОЗ Клюге: "Спутник V" могут одобрить в первом квартале 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпула с препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампула с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил в интервью RT глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.
Специалист подчеркнул, что сфера здоровья в целом должна быть вне политики и страна происхождения препарата не имеет значения. Он отметил, что в октябре Российский фонд прямых инвестиций подписал документы о включении "Спутника V" в список рекомендованных для экстренного применения.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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"В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", — пояснил Клюге.
Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.
В декабре в пресс-службе ВОЗ сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки вакцины не ранее января 2022 года.
"Спутник V" признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет свыше 50 процентов населения Земли. Эффективность препарата оценивается в 97,6 процента — по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
 
Распространение коронавирусаВОЗМихаил МурашкоРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииХанс КлюгеВакцина "Спутник V"Новости - Туризм
 
 
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