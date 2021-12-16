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На Западе обиделись на "Газпром", захотевший заработать вместо обрушения цен на газ
The Guardian упрекнула "Газпром" за желание получать прибыль с продажи газа - РИА Новости, 16.12.2021
На Западе обиделись на "Газпром", захотевший заработать вместо обрушения цен на газ
"Газпром" стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian, приводя мнение руководителя газового направления в консалтинговой... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:14
2021-12-16T03:14
в мире
азия
великобритания
владимир путин
газпром
сергей куприянов
северный поток — 2
молдовагаз
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. "Газпром" стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian, приводя мнение руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое. По утверждению Торреса Диаса, вместо этого "Газпром" нашел баланс "в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены".Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы "защититься" от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. ""Газпром" всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. "Газпром" оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу", - добавил он.В статье The Guardian также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы "агрессивно" повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода "Северный поток — 2". "Агрессию" в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что "Газпром" "потребовал" от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что кризис неплатежей в будущем может повториться.В России не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед партнерами по газовым контрактам. Президент Владимир Путин назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, азия, великобритания, владимир путин, газпром, сергей куприянов, северный поток — 2, молдовагаз, россия
03:14 16.12.2021
 
The Guardian упрекнула "Газпром" за желание получать прибыль с продажи газа

The Guardian: "Газпром" хочет получать прибыль с продажи газа вместо обрушения цен на него

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. "Газпром" стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian, приводя мнение руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.
Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое. По утверждению Торреса Диаса, вместо этого "Газпром" нашел баланс "в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены".
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Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы "защититься" от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. ""Газпром" всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. "Газпром" оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу", - добавил он.
В статье The Guardian также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы "агрессивно" повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода "Северный поток — 2". "Агрессию" в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что "Газпром" "потребовал" от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
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Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что кризис неплатежей в будущем может повториться.
В России не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед партнерами по газовым контрактам. Президент Владимир Путин назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 18:44
Кабмин Молдавии отказался помогать "Молдовагазу" гасить долг "Газпрому"
 
В миреАзияВеликобританияВладимир ПутинГазпромСергей КуприяновСеверный поток — 2МолдовагазРоссия
 
 
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