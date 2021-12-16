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Дизайнеры интерьера предложили нестандартные украшения к Новому году
Дизайнеры интерьера предложили нестандартные украшения к Новому году - РИА Новости, 16.12.2021
Дизайнеры интерьера предложили нестандартные украшения к Новому году
Необычно украсить квартиру к Новому году и создать атмосферу праздника помогут лапник и веточки, композиции из елочных шаров, новогодний текстиль и грамотно... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T05:05
2021-12-16T05:05
общество
новый год
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необычно украсить квартиру к Новому году и создать атмосферу праздника помогут лапник и веточки, композиции из елочных шаров, новогодний текстиль и грамотно подобранный свет, рассказали РИА Новости дизайнеры интерьера сервиса "СберУслуги"."Если площадь квартиры не позволяет установить елку, например, используйте лапник. Ветки хвойных деревьев придадут пространству атмосферу новогоднего настроения и подарят запах леса и праздника. Обычно выбирают ветки пихты, ели, сосны, нобилиса (датской пихты)", - говорят эксперты, и отмечают, что кроме лапника можно использовать сухие ветки деревьев украсив их елочным игрушками.Подход к декору новогодней елки также важен, при создании праздничной атмосферы: при украшении стоит придерживаться одной цветовой гаммы, а начинать украшать с гирлянды, затем переходить к игрушкам. "Длина гирлянды должна быть примерно в три раза больше высоты новогодней ели, чтобы получилось равномерно распределить ее по дереву", - отмечают эксперты.Украшая остальное пространство квартиры стоит соблюдать правила единообразия, объединяя весь декор одной идеей, например цветом или тематикой. Чтобы равномерно заполнить пространство дома украшениями, можно разместить их на разной высоте: на потолке разместить новогодние звезды, полки украсить рождественскими игрушками, на пол поставить декоративную корзинку.Уникальными деталями интерьера, которые добавят уюта, станут, например, хендмейд-украшения: можно самостоятельно сделать елочные игрушки, бумажные гирлянды или украшения из шишек. Кроме того креативное применение найдется елочным шарам, которые будут хорошо смотреться в неглубоких вазах с акцентами из веточек хвойного дерева или эвкалипта. "Таким незамысловатым образом можно, например, украсить кухню, где обычно недостаточно места для интерьерных излишеств", - обращают внимание эксперты.Кроме того, создать нужную атмосферу и уютное настроение поможет точечный, "ламповый" свет. Например свечи или обычная одноцветная гирлянда, которую можно растянуть по книжной полке, повесить на стене, положить в прозрачную вазу или декоративный фонарик. А самый простой способ придать дому праздничную атмосферу - добавить новогодний текстиль: использовать новогоднюю скатерть, салфетки с праздничной тематикой или сменить чехлы декоративных подушек, заключили эксперты.
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общество, новый год
05:05 16.12.2021
 
Дизайнеры интерьера предложили нестандартные украшения к Новому году

Дизайнеры интерьера сервиса "СберУслуги" предложили нестандартные украшения к Новому году

© Jonathan Borba/Public domainСемья наряжает новогоднюю ёлку
Семья наряжает новогоднюю ёлку
© Jonathan Borba/Public domain
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необычно украсить квартиру к Новому году и создать атмосферу праздника помогут лапник и веточки, композиции из елочных шаров, новогодний текстиль и грамотно подобранный свет, рассказали РИА Новости дизайнеры интерьера сервиса "СберУслуги".
"Если площадь квартиры не позволяет установить елку, например, используйте лапник. Ветки хвойных деревьев придадут пространству атмосферу новогоднего настроения и подарят запах леса и праздника. Обычно выбирают ветки пихты, ели, сосны, нобилиса (датской пихты)", - говорят эксперты, и отмечают, что кроме лапника можно использовать сухие ветки деревьев украсив их елочным игрушками.
Подход к декору новогодней елки также важен, при создании праздничной атмосферы: при украшении стоит придерживаться одной цветовой гаммы, а начинать украшать с гирлянды, затем переходить к игрушкам. "Длина гирлянды должна быть примерно в три раза больше высоты новогодней ели, чтобы получилось равномерно распределить ее по дереву", - отмечают эксперты.
Украшая остальное пространство квартиры стоит соблюдать правила единообразия, объединяя весь декор одной идеей, например цветом или тематикой. Чтобы равномерно заполнить пространство дома украшениями, можно разместить их на разной высоте: на потолке разместить новогодние звезды, полки украсить рождественскими игрушками, на пол поставить декоративную корзинку.
Уникальными деталями интерьера, которые добавят уюта, станут, например, хендмейд-украшения: можно самостоятельно сделать елочные игрушки, бумажные гирлянды или украшения из шишек. Кроме того креативное применение найдется елочным шарам, которые будут хорошо смотреться в неглубоких вазах с акцентами из веточек хвойного дерева или эвкалипта. "Таким незамысловатым образом можно, например, украсить кухню, где обычно недостаточно места для интерьерных излишеств", - обращают внимание эксперты.
Кроме того, создать нужную атмосферу и уютное настроение поможет точечный, "ламповый" свет. Например свечи или обычная одноцветная гирлянда, которую можно растянуть по книжной полке, повесить на стене, положить в прозрачную вазу или декоративный фонарик. А самый простой способ придать дому праздничную атмосферу - добавить новогодний текстиль: использовать новогоднюю скатерть, салфетки с праздничной тематикой или сменить чехлы декоративных подушек, заключили эксперты.
Новогодняя ёлка - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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