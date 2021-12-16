https://ria.ru/20211216/ukrasheniya-1763970354.html

Дизайнеры интерьера предложили нестандартные украшения к Новому году

Дизайнеры интерьера предложили нестандартные украшения к Новому году - РИА Новости, 16.12.2021

Дизайнеры интерьера предложили нестандартные украшения к Новому году

Необычно украсить квартиру к Новому году и создать атмосферу праздника помогут лапник и веточки, композиции из елочных шаров, новогодний текстиль и грамотно... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T05:05

2021-12-16T05:05

2021-12-16T05:05

общество

новый год

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необычно украсить квартиру к Новому году и создать атмосферу праздника помогут лапник и веточки, композиции из елочных шаров, новогодний текстиль и грамотно подобранный свет, рассказали РИА Новости дизайнеры интерьера сервиса "СберУслуги"."Если площадь квартиры не позволяет установить елку, например, используйте лапник. Ветки хвойных деревьев придадут пространству атмосферу новогоднего настроения и подарят запах леса и праздника. Обычно выбирают ветки пихты, ели, сосны, нобилиса (датской пихты)", - говорят эксперты, и отмечают, что кроме лапника можно использовать сухие ветки деревьев украсив их елочным игрушками.Подход к декору новогодней елки также важен, при создании праздничной атмосферы: при украшении стоит придерживаться одной цветовой гаммы, а начинать украшать с гирлянды, затем переходить к игрушкам. "Длина гирлянды должна быть примерно в три раза больше высоты новогодней ели, чтобы получилось равномерно распределить ее по дереву", - отмечают эксперты.Украшая остальное пространство квартиры стоит соблюдать правила единообразия, объединяя весь декор одной идеей, например цветом или тематикой. Чтобы равномерно заполнить пространство дома украшениями, можно разместить их на разной высоте: на потолке разместить новогодние звезды, полки украсить рождественскими игрушками, на пол поставить декоративную корзинку.Уникальными деталями интерьера, которые добавят уюта, станут, например, хендмейд-украшения: можно самостоятельно сделать елочные игрушки, бумажные гирлянды или украшения из шишек. Кроме того креативное применение найдется елочным шарам, которые будут хорошо смотреться в неглубоких вазах с акцентами из веточек хвойного дерева или эвкалипта. "Таким незамысловатым образом можно, например, украсить кухню, где обычно недостаточно места для интерьерных излишеств", - обращают внимание эксперты.Кроме того, создать нужную атмосферу и уютное настроение поможет точечный, "ламповый" свет. Например свечи или обычная одноцветная гирлянда, которую можно растянуть по книжной полке, повесить на стене, положить в прозрачную вазу или декоративный фонарик. А самый простой способ придать дому праздничную атмосферу - добавить новогодний текстиль: использовать новогоднюю скатерть, салфетки с праздничной тематикой или сменить чехлы декоративных подушек, заключили эксперты.

https://ria.ru/20211214/elka-1763587794.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год