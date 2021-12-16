https://ria.ru/20211216/ukraina-1763994322.html

Украину ждет большая беда из-за России и Китая

"Украина в большой беде": китайцы заявили о "братском единстве" с Россией - РИА Новости, 16.12.2021

Украину ждет большая беда из-за России и Китая

Читатели портала "Гуаньча" прокомментировали состоявшиеся накануне переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:46

2021-12-16T10:46

2021-12-16T13:05

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" прокомментировали состоявшиеся накануне переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.Многие из них отметили, что беседа лидеров двух стран в очередной раз продемонстрировала настрой противостоять всем возможным противникам."Настоящие братья! Братское единство — это сила, способная победить любого врага!" — отметил один из комментатор."Третья сторона в треугольнике Китай — США — Россия наверняка очень рада видеть, что Пекин и Москва работают бок о бок и спина к спине, чтобы справляться с совместными вызовами и защищать общие интересы", — подчеркнул другой пользователь."Похоже, Украина в большой беде", — посчитал читатель."Китай и Россия идут рука об руку и развивают взаимовыгодное сотрудничество", — выразил мнение один из участников дискуссии."В то же время пусть янки и их союзники продолжают строить козни друг против друга и вонзать ножи в спины", — подытожили в комментариях.Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в среду в формате видеоконференции. Главы государств обсудили двусторонний диалог и коснулись международной повестки. Также стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211202/ugrozy-1761857511.html

https://ria.ru/20211202/ssha-1761931363.html

https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html

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