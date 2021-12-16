https://ria.ru/20211216/udmurtiya-1764108743.html

В Удмуртии рассказали, как в Год села выросло развитие сельского хозяйства

В Удмуртии рассказали, как в Год села выросло развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 16.12.2021

В Удмуртии рассказали, как в Год села выросло развитие сельского хозяйства

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в 2021 году, объявленном в регионе Годом села, выросло развитие сельского хозяйства благодаря инвестпроектам и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:35

2021-12-16T18:35

2021-12-16T18:36

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в 2021 году, объявленном в регионе Годом села, выросло развитие сельского хозяйства благодаря инвестпроектам и господдержке, сообщили в пресс-службе руководителя республики.В Удмуртии 2021 год был объявлен Бречаловым Годом села. Итоги года подвели в селе Пихтовка во время презентации первой в России "Деревни будущего".По данным главы региона, за год возвращено в хозяйственный оборот 9,3 тысячи гектаров заброшенных сельхозземель, на кадастровый учет поставлено 31,1 тысячи гектаров. Валовое производство молока в республике приближается к отметке 1 миллион тонн. Впервые в отрасли зафиксирована положительная тенденция роста поголовья крупнорогатого скота, с начала года в эксплуатацию ввели порядка 50 животноводческих объектов, в обновление парка инвестировали 2,78 миллиардов рублей, приобрели 925 новых сельхозмашин и агрегатов."Агропром дает 12,1% от общего объема инвестиций в основной капитал региона. В целом за 9 месяцев 2021 года инвесторами вложено в отрасль 5,9 миллиарда рублей, что на 7,9% выше уровня соответствующего периода прошлого года. В целом к концу 2021 года планируется завершение реализации около ста инвестиционных проектов АПК общим объемом инвестиций, превышающий 3,6 миллиарда рублей. Ожидается создание 579 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба Бречалова.Отмечается, что власти региона по итогам года намерены направить 3,4 миллиарда рублей бюджетных средств на развитие отрасли, при этом 332,3 миллиона из них - на поддержку малых производителей. Бюджет отрасли в Год села в Удмуртии увеличился на 864 миллиона рублей к уровню 2020 года, и такая поддержка селу не оказывалась ни разу.По словам Бречалова, в 2021 году по программе "Комплексное развитие сел" направили 722 миллионов рублей, в рамках которого сдали и начали строить 117 объектов. Социальное благоустройство села шло также в рамках других госпрограмм, нацпроектов, бюджета Удмуртии, благотворительных проектов и частного инвестирования. Строились и вводились новые детские сады и школы, медицинские учреждения, спортивные объекты, Дома культуры, дороги, дворовые территории, общественные пространства, объекты связи.

https://ria.ru/20211215/udmurtiya-1763933098.html

https://ria.ru/20211213/internet-1763449239.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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экономика, александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия)