https://ria.ru/20211216/udar-1764114980.html

Запад наносит Украине удар в спину

На Украине рассказали об ударе в спину со стороны Запада и НАТО - РИА Новости, 16.12.2021

Запад наносит Украине удар в спину

Киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала "Наш" заявил, что Европа и США нанесли Украине "удар в спину". РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:57

2021-12-16T18:57

2021-12-16T20:09

политика

украина

киев

сергей нарышкин

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евросоюз

леонид кучма

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала "Наш" заявил, что Европа и США нанесли Украине "удар в спину".По словам политолога, глава государства подменяет понятия, утверждая, что НАТО будет с Киевом в случае гипотетического конфликта. На деле же Североатлантический альянс просто проводит рутинные учения с ВСУ еще со времен Леонида Кучмы, указал Корнийчук."Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО или их войска будут защищать Украину", — подчеркнул он.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО."Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператор трубопровода Nord Sream 2 AG должен пройти сертификацию, но регулятор ФРГ, Федеральное сетевое агентство, приостановило процедуру до тех пор, пока компания не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком газопровода. США и Украина считают, что Москва использует "Северный поток — 2" в качестве энергетического оружия. "Газпром" заявлял, что всегда подходил к "Северному потоку — 2" как к экономическому проекту.

https://ria.ru/20211216/posledstviya-1764081480.html

https://ria.ru/20211213/gaz-1763385428.html

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политика, украина, киев, сергей нарышкин, дмитрий песков, евросоюз, леонид кучма, вооруженные силы украины, северный поток — 2, россия