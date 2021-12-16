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Запад наносит Украине удар в спину
На Украине рассказали об ударе в спину со стороны Запада и НАТО - РИА Новости, 16.12.2021
Запад наносит Украине удар в спину
Киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала "Наш" заявил, что Европа и США нанесли Украине "удар в спину". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:57
2021-12-16T20:09
политика
украина
киев
сергей нарышкин
дмитрий песков
евросоюз
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала "Наш" заявил, что Европа и США нанесли Украине "удар в спину".По словам политолога, глава государства подменяет понятия, утверждая, что НАТО будет с Киевом в случае гипотетического конфликта. На деле же Североатлантический альянс просто проводит рутинные учения с ВСУ еще со времен Леонида Кучмы, указал Корнийчук."Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО или их войска будут защищать Украину", — подчеркнул он.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО."Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператор трубопровода Nord Sream 2 AG должен пройти сертификацию, но регулятор ФРГ, Федеральное сетевое агентство, приостановило процедуру до тех пор, пока компания не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком газопровода. США и Украина считают, что Москва использует "Северный поток — 2" в качестве энергетического оружия. "Газпром" заявлял, что всегда подходил к "Северному потоку — 2" как к экономическому проекту.
https://ria.ru/20211216/posledstviya-1764081480.html
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политика, украина, киев, сергей нарышкин, дмитрий песков, евросоюз, леонид кучма, вооруженные силы украины, северный поток — 2, россия
18:57 16.12.2021 (обновлено: 20:09 16.12.2021)
 
На Украине рассказали об ударе в спину со стороны Запада и НАТО

Киевский политолог Корнийчук рассказал об ударе в спину от Запада и НАТО

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала "Наш" заявил, что Европа и США нанесли Украине "удар в спину".

"Наши западные партнеры нас настолько боятся, что запускают "Северный поток — 2". А вообще, мы должны быть спокойны. Нас же (президент США. — Прим. ред.) Байден спас: после разговора с (президентом Украины. — Прим. ред.) Зеленским никто на нас нападать не будет", — сыронизировал он.

По словам политолога, глава государства подменяет понятия, утверждая, что НАТО будет с Киевом в случае гипотетического конфликта. На деле же Североатлантический альянс просто проводит рутинные учения с ВСУ еще со времен Леонида Кучмы, указал Корнийчук.
"Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО или их войска будут защищать Украину", — подчеркнул он.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT
В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
"Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператор трубопровода Nord Sream 2 AG должен пройти сертификацию, но регулятор ФРГ, Федеральное сетевое агентство, приостановило процедуру до тех пор, пока компания не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком газопровода. США и Украина считают, что Москва использует "Северный поток — 2" в качестве энергетического оружия. "Газпром" заявлял, что всегда подходил к "Северному потоку — 2" как к экономическому проекту.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 03:12
NI: "Северный поток — 2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы
 
ПолитикаУкраинаКиевСергей НарышкинДмитрий ПесковЕвросоюзЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныСеверный поток — 2Россия
 
 
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